Минюст США предупредил Маска о возможном нарушении закона из-за розыгрыша $1 млн

Маск объявил о розыгрыше $1 млн ежедневно до 5 ноября среди тех, кто подписал его онлайн-петицию по защите конституции США. Речь шла о первой и второй поправке – о свободе слова и праве на ношение оружия. Собеседники телеканала отмечают, что подобная петиция в преддверии выборов может нарушать федеральный закон США.