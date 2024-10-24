Минюст США предупредил Маска о возможном нарушении закона из-за розыгрыша $1 млн
Американский минюст предупредил комитет по поддержке кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа America PAC, принадлежащий предпринимателю Илону Маску, что ежедневный розыгрыш $1 млн за подпись его петиции может нарушать законодательство, передает CNN со ссылкой на источники.
Маск объявил о розыгрыше $1 млн ежедневно до 5 ноября среди тех, кто подписал его онлайн-петицию по защите конституции США. Речь шла о первой и второй поправке – о свободе слова и праве на ношение оружия. Собеседники телеканала отмечают, что подобная петиция в преддверии выборов может нарушать федеральный закон США.
Газета The New York Times (NYT) писала, что федеральный закон не запрещает платить деньги избирателям за подписание петиции. Преступлением является плата за голосование или регистрацию на выборах. CNN отмечает, что для подписания петиции, при этом, необходимо быть зарегистрированным для голосования в определенных штатах.
Reuters писал, что эти выплаты – последний пример того, как Маск использует свое состояние с целью повлиять на «напряженную президентскую гонку» между Трампом и его соперницей от демократов Камалой Харрис.
Маск публично поддерживает Трампа в президентской гонке в США и спонсирует его кампанию. Бизнесмен неоднократно критиковал действующую администрацию президента США Джо Байдена за высокие показатели инфляции, растущий госдолг, проблемы с нелегальной миграцией и др. Бизнесмен также предупреждал о предполагаемых негативных последствиях избрания демократа Камалы Харрис. Он считает, что США никогда не достигнут Марса, если на выборах президента США победит Харрис.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является бывший президент США Дональд Трамп. 10 сентября состоялись первые и, вероятно, единственные дебаты Трампа и Харрис, которые продолжались около 1 часа 45 минут. Их транслировал телеканал ABC News.