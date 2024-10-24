Харрис назвала Трампа фашистом

В свою очередь Трамп написал в соцсети X, что кандидат в президенты США от демократов «видит, что проигрывает», поэтому она «все больше и больше повышает градус своей риторики, доходя до того, что называет меня Адольфом Гитлером и всем остальным, что приходит в ее извращенную голову».