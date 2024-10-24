Харрис назвала Трампа фашистом
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в интервью CNN заявила, что считает кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа фашистом. Об этом сообщает NBC.
Харрис прокомментировала заявление бывшего главы аппарата Белого дома Джона Келли, который заявил, что Трамп «соответствует общему определению фашиста». По его словам, в частных беседах бывший президент США «восхищался диктаторами и говорил, что хотел бы иметь таких же преданных генералов, как у Адольфа Гитлера».
«Мы должны очень серьезно отнестись к тем людям, которые знали его лучше всех», – подчеркнула Харрис.
На уточняющий вопрос журналиста Андерсона Купера, считает ли вице-президент США Трампа фашистом, Харрис ответила: «Да, считаю». Она добавила, что, будучи президентом США, он буквально спрашивал своих подчиненных, почему они не могут быть более похожими на гитлеровских генералов.
В свою очередь Трамп написал в соцсети X, что кандидат в президенты США от демократов «видит, что проигрывает», поэтому она «все больше и больше повышает градус своей риторики, доходя до того, что называет меня Адольфом Гитлером и всем остальным, что приходит в ее извращенную голову».
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала Харрис. Ее главным соперником на выборах является Трамп. 10 сентября состоялись первые и, вероятно, единственные дебаты Трампа и Харрис, которые продолжались около 1 часа 45 минут. Их транслировал телеканал ABC News.