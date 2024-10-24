В Турции повысили уровень террористической угрозы в аэропортах

23 октября в Анкаре произошел теракт, в связи с чем уровень опасности поднят до предпоследнего – «оранжевого». На въездах и входах в аэропорты осуществляются дополнительные проверки автомобилей и багажа пассажиров. Усилена охрана воздушных гаваней.