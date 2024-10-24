В Турции повысили уровень террористической угрозы в аэропортах
Турецкое правительство подняло уровень обеспечения безопасности в аэропортах страны в связи с угрозой терактов, передает Hurriyet.
23 октября в Анкаре произошел теракт, в связи с чем уровень опасности поднят до предпоследнего – «оранжевого». На въездах и входах в аэропорты осуществляются дополнительные проверки автомобилей и багажа пассажиров. Усилена охрана воздушных гаваней.
Например, стамбульский аэропорт «Сабихи Гекчен» просит пассажиров приезжать в аэропорт за три часа до вылета.
23 октября «Ведомости» писали о прерывании программы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите БРИКС в Казани в связи с терактом в Анкаре. Эрдоган отправился в Турцию утром 24 октября.