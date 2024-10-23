СМИ: Эрдоган прерывает программу на саммите БРИКС после теракта в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прерывает свою программу на саммите БРИКС в Казани в связи с терактом в Анкаре, он отправится в Турцию утром 24 октября. Об этом сообщил телеканал Ahaber, пишет ТАСС.
По данным канала, у турецкого лидера были запланированы встречи 24 октября, которые были отменены после нападения в столице Турции.
Эрдоган в своем аккаунте в X опубликовал заявление, в котором назвал теракт «гнусным нападением». «Наш народ должен знать, что грязные руки, протянувшиеся к Турции, обязательно будут сломаны. Ни одна структура, ни одна террористическая организация, ни один злой фокус, нацеленный на нашу безопасность, не сможет достичь своих целей», – написал он.
23 октября на территории здания производителя военных самолетов и космического оборудования TUSAŞ произошел теракт. Почти сразу после случившегося стало известно о трех погибших и 14 раненых. Позже число жертв увеличилось до пяти, пострадали 22 человека. Соболезнования Турции в связи с случившимся выразил президент РФ Владимир Путин.
Компания TUSAŞ является производителем самолетов, вертолетов, БПЛА и космических систем. По данным на 2023 г., в ней работает в общей сложности около 15 000 человек.