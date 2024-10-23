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СМИ: Эрдоган прерывает программу на саммите БРИКС после теракта в Анкаре

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прерывает свою программу на саммите БРИКС в Казани в связи с терактом в Анкаре, он отправится в Турцию утром 24 октября. Об этом сообщил телеканал Ahaber, пишет ТАСС. 

По данным канала, у турецкого лидера были запланированы встречи 24 октября, которые были отменены после нападения в столице Турции.

Эрдоган в своем аккаунте в X опубликовал заявление, в котором назвал теракт «гнусным нападением». «Наш народ должен знать, что грязные руки, протянувшиеся к Турции, обязательно будут сломаны. Ни одна структура, ни одна террористическая организация, ни один злой фокус, нацеленный на нашу безопасность, не сможет достичь своих целей», – написал он.

23 октября на территории здания производителя военных самолетов и космического оборудования TUSAŞ произошел теракт. Почти сразу после случившегося стало известно о трех погибших и 14 раненых. Позже число жертв увеличилось до пяти, пострадали 22 человека. Соболезнования Турции в связи с случившимся выразил президент РФ Владимир Путин.

Компания TUSAŞ является производителем самолетов, вертолетов, БПЛА и космических систем. По данным на 2023 г., в ней работает в общей сложности около 15 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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