СМИ: Эрдоган прерывает программу на саммите БРИКС после теракта в Анкаре

Эрдоган в своем аккаунте в X опубликовал заявление, в котором назвал теракт «гнусным нападением». «Наш народ должен знать, что грязные руки, протянувшиеся к Турции, обязательно будут сломаны. Ни одна структура, ни одна террористическая организация, ни один злой фокус, нацеленный на нашу безопасность, не сможет достичь своих целей», – написал он.