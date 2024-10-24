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МИД: договор о сотрудничестве РФ и КНДР отражает новый подход к безопасности

Ведомости

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенный между РФ и КНДР, носит оборонительный характер. Он создан с целью защиты внешнего суверенитета каждого из двух государств. Об этом заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко во время выступления в Госдуме, передают «Известия».

«Заключение договора является отражением переосмысления Москвой и Пхеньяном подходов к обеспечению собственной безопасности на фоне тревожных военно-политических тенденций в региональном и глобальном измерении», – указал дипломат.

Он отметил, что отношения двух стран вышли на новый уровень. В связи с чем договор России с КНДР, в положение которого входит оказание взаимной военной помощи, призван «купировать множащиеся региональные и глобальные угрозы со стороны коллективного Запада во главе с США». Особенно сейчас, когда США наращивают свои военные альянсы, в том числе ядерного оружия, заключил Руденко.

14 октября « Ведомости» писали о законопроекте договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, внесенном в Госдуму президентом Владимиром Путиным. Документ был подписан во время визита российского лидера в Пхеньян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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