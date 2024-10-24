МИД: договор о сотрудничестве РФ и КНДР отражает новый подход к безопасности

Он отметил, что отношения двух стран вышли на новый уровень. В связи с чем договор России с КНДР, в положение которого входит оказание взаимной военной помощи, призван «купировать множащиеся региональные и глобальные угрозы со стороны коллективного Запада во главе с США». Особенно сейчас, когда США наращивают свои военные альянсы, в том числе ядерного оружия, заключил Руденко.