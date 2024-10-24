МИД: договор о сотрудничестве РФ и КНДР отражает новый подход к безопасности
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенный между РФ и КНДР, носит оборонительный характер. Он создан с целью защиты внешнего суверенитета каждого из двух государств. Об этом заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко во время выступления в Госдуме, передают «Известия».
«Заключение договора является отражением переосмысления Москвой и Пхеньяном подходов к обеспечению собственной безопасности на фоне тревожных военно-политических тенденций в региональном и глобальном измерении», – указал дипломат.
Он отметил, что отношения двух стран вышли на новый уровень. В связи с чем договор России с КНДР, в положение которого входит оказание взаимной военной помощи, призван «купировать множащиеся региональные и глобальные угрозы со стороны коллективного Запада во главе с США». Особенно сейчас, когда США наращивают свои военные альянсы, в том числе ядерного оружия, заключил Руденко.
14 октября « Ведомости» писали о законопроекте договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, внесенном в Госдуму президентом Владимиром Путиным. Документ был подписан во время визита российского лидера в Пхеньян.