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Узбекистан не планирует вступать в Евразийский экономический союз

Ведомости

Узбекистан намерен сохранить нейтральный статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщил первый заместитель спикера парламента Узбекистана Олий Мажлиса Акмал Саидов, передает Uzdaily.uz.

«Мы тщательно проанализировали более тысячи различных документов этой организации и пришли к выводу, что на данный момент для Узбекистана более целесообразно сохранить статус наблюдателя при ЕАЭС», – заявил Саидов.

Саидов напомнил, что возглавляет парламентскую комиссию, занимающуюся изучением возможности вступления Узбекистана в ЕАЭС. По словам парламентария, окончательное решение еще не принято, но государство намерено придерживаться новых положений о суверенитете, изложенных в конституции. Он также отметил, что Казахстан якобы не получил значительных преимуществ от членства в ЕАЭС.

1 октября премьер-министры стран ЕАЭС подписали концепцию общего биржевого рынка товаров. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев представил концепцию Digital Union по интеграции процессов цифровизации в рамках ЕАЭС. Он выделил три принципа, на которых будет выстраиваться Digital Union: совместимость нормативных и инфраструктурных решений, синхронизация и возможность бесшовного взаимодействия национальных цифровых платформ, а также интеграционность.

Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, в которую входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. ЕАЭС был создан в целях кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития государств-участников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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