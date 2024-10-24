Узбекистан не планирует вступать в Евразийский экономический союз
Узбекистан намерен сохранить нейтральный статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщил первый заместитель спикера парламента Узбекистана Олий Мажлиса Акмал Саидов, передает Uzdaily.uz.
«Мы тщательно проанализировали более тысячи различных документов этой организации и пришли к выводу, что на данный момент для Узбекистана более целесообразно сохранить статус наблюдателя при ЕАЭС», – заявил Саидов.
Саидов напомнил, что возглавляет парламентскую комиссию, занимающуюся изучением возможности вступления Узбекистана в ЕАЭС. По словам парламентария, окончательное решение еще не принято, но государство намерено придерживаться новых положений о суверенитете, изложенных в конституции. Он также отметил, что Казахстан якобы не получил значительных преимуществ от членства в ЕАЭС.
1 октября премьер-министры стран ЕАЭС подписали концепцию общего биржевого рынка товаров. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев представил концепцию Digital Union по интеграции процессов цифровизации в рамках ЕАЭС. Он выделил три принципа, на которых будет выстраиваться Digital Union: совместимость нормативных и инфраструктурных решений, синхронизация и возможность бесшовного взаимодействия национальных цифровых платформ, а также интеграционность.
Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, в которую входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. ЕАЭС был создан в целях кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития государств-участников.