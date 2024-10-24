Узбекистан не планирует вступать в Евразийский экономический союз

Саидов напомнил, что возглавляет парламентскую комиссию, занимающуюся изучением возможности вступления Узбекистана в ЕАЭС. По словам парламентария, окончательное решение еще не принято, но государство намерено придерживаться новых положений о суверенитете, изложенных в конституции. Он также отметил, что Казахстан якобы не получил значительных преимуществ от членства в ЕАЭС.