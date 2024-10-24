Bloomberg: США попросили G7 ввести санкции против российского палладия и титана
США предлагают своим союзникам по G7 ограничить поставки палладия и титана из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации агентства, предложение США было озвучено на встрече заместителей министров финансов стран G7 в Вашингтоне 22 октября. Европа зависит от российских металлов и в прошлом не проявляла большого желания вводить ограничения на их поставки, отметил Bloomberg. Также Германии, Франции и Италии потребуется поддержка остальных 24 членов Евросоюза для введения санкций.
Агентство отмечает, что палладий играет ключевую роль в создании компьютерных чипов и автомобильных каталитических конвертеров. Титан также используется во множестве товаров различного назначения. На долю «Норильского никеля» приходится производство 40% палладия в мире, отметило агентство.
Стоимость декабрьских и ноябрьских фьючерсов на бирже CME на палладий увеличились более чем на 6% на фоне сообщения Bloomberg. На 16:05 мск цена фьючерса с доставкой в ноябре составляет $1105 за унцию.
31 мая «Норникель» повысил вдвое оценку дефицита палладия в мире до 900 000 унций в 2024 г. В прошлом году, согласно оценкам компании, дефицит этого металла на глобальном рынке также составил около 900 000 унций. Мировое производство этого металла, по оценкам «Норникеля», в 2024 г. снизится на 4%. Абсолютных цифр по объемам выпуска компания не приводит. Предполагается, что это случится из-за падения первичного предложения в Южной Африке, вызванного мерами по оптимизации затрат на фоне падения цен на металлы платиновой группы, куда входит палладий.