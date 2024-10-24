Bloomberg: США попросили G7 ввести санкции против российского палладия и титана

31 мая «Норникель» повысил вдвое оценку дефицита палладия в мире до 900 000 унций в 2024 г. В прошлом году, согласно оценкам компании, дефицит этого металла на глобальном рынке также составил около 900 000 унций. Мировое производство этого металла, по оценкам «Норникеля», в 2024 г. снизится на 4%. Абсолютных цифр по объемам выпуска компания не приводит. Предполагается, что это случится из-за падения первичного предложения в Южной Африке, вызванного мерами по оптимизации затрат на фоне падения цен на металлы платиновой группы, куда входит палладий.