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Bloomberg: США попросили G7 ввести санкции против российского палладия и титана

Ведомости

США предлагают своим союзникам по G7 ограничить поставки палладия и титана из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, предложение США было озвучено на встрече заместителей министров финансов стран G7 в Вашингтоне 22 октября. Европа зависит от российских металлов и в прошлом не проявляла большого желания вводить ограничения на их поставки, отметил Bloomberg. Также Германии, Франции и Италии потребуется поддержка остальных 24 членов Евросоюза для введения санкций.

Агентство отмечает, что палладий играет ключевую роль в создании компьютерных чипов и автомобильных каталитических конвертеров. Титан также используется во множестве товаров различного назначения. На долю «Норильского никеля» приходится производство 40% палладия в мире, отметило агентство.

Стоимость декабрьских и ноябрьских фьючерсов на бирже CME на палладий увеличились более чем на 6% на фоне сообщения Bloomberg. На 16:05 мск цена фьючерса с доставкой в ноябре составляет $1105 за унцию.

31 мая «Норникель» повысил вдвое оценку дефицита палладия в мире до 900 000 унций в 2024 г. В прошлом году, согласно оценкам компании, дефицит этого металла на глобальном рынке также составил около 900 000 унций. Мировое производство этого металла, по оценкам «Норникеля», в 2024 г. снизится на 4%. Абсолютных цифр по объемам выпуска компания не приводит. Предполагается, что это случится из-за падения первичного предложения в Южной Африке, вызванного мерами по оптимизации затрат на фоне падения цен на металлы платиновой группы, куда входит палладий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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