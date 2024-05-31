«Норникель» повысил вдвое оценку дефицита палладия в мире

Мировое производство этого металла, по оценкам «Норникеля», в 2024 г. снизится на 4%. Абсолютных цифр по объемам выпуска компания не приводит. Предполагается, что это случится из-за падения первичного предложения в Южной Африке, вызванного мерами по оптимизации затрат на фоне падения цен на металлы платиновой группы (МПГ), куда входит палладий.