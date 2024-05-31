«Норникель» повысил вдвое оценку дефицита палладия в мире

«Норникель» повысил вдвое оценку дефицита палладия в миреПри стабильном спросе на драгметалл его выпуск снижается из-за нехватки лома
Дефицит палладия на мировом рынке в 2024 г. составит около 900 000 унций, говорится в обзоре рынка металлов «Норникеля». В предыдущем прогнозе компании, опубликованном в конце прошлого года, дефицит оценивался на уровне 400 000 унций.
В прошлом году, согласно оценкам компании, дефицит этого металла на глобальном рынке также составил около 900 000 унций.
Мировое производство этого металла, по оценкам «Норникеля», в 2024 г. снизится на 4%. Абсолютных цифр по объемам выпуска компания не приводит. Предполагается, что это случится из-за падения первичного предложения в Южной Африке, вызванного мерами по оптимизации затрат на фоне падения цен на металлы платиновой группы (МПГ), куда входит палладий.
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