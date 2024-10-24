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Путин назвал «чушью» слухи о якобы желании России сеять беспорядки в Европе

Ведомости

Заявления британской разведки о якобы намерении России посеять беспорядки в Европе являются недостоверными, сказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

«Это полная чушь. То, что происходит на улицах некоторых европейских городов, – это результат внутренней политики этих государств», – сказал Путин.

В октябре глава британской Службы безопасности (MI5) Кен Маккаллум заявил, что Россия якобы постоянно занимается миссией по созданию хаоса на улицах Великобритании и Европы. Комментируя его слова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что эти обвинения являются абсолютно бездоказательными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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