В октябре глава британской Службы безопасности (MI5) Кен Маккаллум заявил, что Россия якобы постоянно занимается миссией по созданию хаоса на улицах Великобритании и Европы. Комментируя его слова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что эти обвинения являются абсолютно бездоказательными.