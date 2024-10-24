Путин назвал «чушью» слухи о якобы желании России сеять беспорядки в Европе
Заявления британской разведки о якобы намерении России посеять беспорядки в Европе являются недостоверными, сказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.
«Это полная чушь. То, что происходит на улицах некоторых европейских городов, – это результат внутренней политики этих государств», – сказал Путин.
В октябре глава британской Службы безопасности (MI5) Кен Маккаллум заявил, что Россия якобы постоянно занимается миссией по созданию хаоса на улицах Великобритании и Европы. Комментируя его слова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что эти обвинения являются абсолютно бездоказательными.