Российские морпехи уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области

Бои в Курской области продолжаются 80 дней. Согласно сводке Минобороны РФ, за прошедшие сутки боевые действия сосредоточились в основном в Суджанском районе. Подразделения российской группировки войск «Север» продолжают начатое больше месяц назад наступление, противник пытается контратаковать. 24 октября президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС рассказал, что часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, – примерно 2000 человек – окружены. ВС РФ приступили к ликвидации этой группировки.