Российские морпехи уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области
Морские пехотинцы Черноморского флота на двух БТР уничтожили в приграничном районе Курской области колонну до 20 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе Stryker, MaxxPro и «Казаки». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
По словам командира взвода с позывным Коловрат, российские военные организовали две засады. Наводчик-оператор первого БТР с позывным Каспер сообщил, что самостоятельно поразил три машины.
В Минобороны добавили, что противник, покидая захваченные позиции, оставил на поле боя натовское вооружение и боеприпасы.
Бои в Курской области продолжаются 80 дней. Согласно сводке Минобороны РФ, за прошедшие сутки боевые действия сосредоточились в основном в Суджанском районе. Подразделения российской группировки войск «Север» продолжают начатое больше месяц назад наступление, противник пытается контратаковать. 24 октября президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС рассказал, что часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, – примерно 2000 человек – окружены. ВС РФ приступили к ликвидации этой группировки.