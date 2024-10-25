WSJ сообщила о тайных переговорах между Путиным и Маском
Президент России Владимир Путин и американский бизнесмен Илон Маск якобы находятся в регулярном контакте с конца 2022 г., сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Как отметил ряд источников, российский лидер и бизнесмен обсуждают деловую и геополитическую напряженность. В какой-то момент Путин якобы попросил Маска избегать активации его спутниковой интернет-службы Starlink на Тайване в качестве услуги китайскому лидеру Си Цзиньпину. Маск стал «видным» союзником экс-президента и кандидата от республиканцев на предстоящих выборах США Дональда Трампа, что может свидетельствовать об усилении желания республиканца заключить как можно больше сделок по основным политическим вопросам, утверждает издание.
WSJ подчеркивает «секретность» переговоров тем, что другие опрошенные американские чиновники даже не слышали об этом, но в случае наличия диалога ставится под угрозу национальная безопасность США, отметила газета. Маск имеет немало контактов с высокопоставленными военными США и сотрудниками администрации президента, что якобы делает его переговоры с Путиным опасным для страны поступком. При этом, как утверждает издание, в правительстве США знают об этих переговорах, но якобы «ничего не могут сделать» из-за важности таких проектов Маска, как SpaceX или Starlink.
До этого американский журналист Боб Вудворд в своей книге «Война» процитировал неназванного помощника Трампа, который утверждал, что экс-президент США и Путин созванивались не менее семи раз после окончания срока республиканца, на что Путин 24 октября заявил, что подобных разговоров не было.