WSJ сообщила о тайных переговорах между Путиным и Маском

WSJ подчеркивает «секретность» переговоров тем, что другие опрошенные американские чиновники даже не слышали об этом, но в случае наличия диалога ставится под угрозу национальная безопасность США, отметила газета. Маск имеет немало контактов с высокопоставленными военными США и сотрудниками администрации президента, что якобы делает его переговоры с Путиным опасным для страны поступком. При этом, как утверждает издание, в правительстве США знают об этих переговорах, но якобы «ничего не могут сделать» из-за важности таких проектов Маска, как SpaceX или Starlink.