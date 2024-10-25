Украина начала приватизацию земель в Закарпатье

Украинское Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) впервые реализует 494 земельных участка в Закарпатье, а также нижнюю и верхнюю станции горнолыжного подъемника. По оценкам организаторов торгов, стоимость участков общей площадью 460 га составит более 1 млрд гривен (около 2,34 млрд руб.). Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума в Telegram-канале.