Украина начала приватизацию земель в Закарпатье
Украинское Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) впервые реализует 494 земельных участка в Закарпатье, а также нижнюю и верхнюю станции горнолыжного подъемника. По оценкам организаторов торгов, стоимость участков общей площадью 460 га составит более 1 млрд гривен (около 2,34 млрд руб.). Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума в Telegram-канале.
По данным чиновницы, земельные участки, предназначенные для продажи, находятся на территории Воловецкой ОТГ Мукачевского района, Корецкой ОТГ и Пилипецкой ОТГ Хустского района, С. Гукливый и пгт. Воловец.
Как заявила Дума, организатором торгов выступит ООО «Полонекс», покупка земли будет производиться через электронную площадку «Прозорро.Продажи».
«Тесное взаимодействие между антикоррупционными органами является ключевым в обеспечении справедливости», – подытожила глава АРМА.
В январе лидер венгерской ультраправой партии Ласло Тороцкаи заявлял о готовности претендовать на территории Закарпатья в случае поражения Украины по итога конфликта с Россией.