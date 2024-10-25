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Украина начала приватизацию земель в Закарпатье

Ведомости

Украинское Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) впервые реализует 494 земельных участка в Закарпатье, а также нижнюю и верхнюю станции горнолыжного подъемника. По оценкам организаторов торгов, стоимость участков общей площадью 460 га составит более 1 млрд гривен (около 2,34 млрд руб.). Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума в Telegram-канале.

По данным чиновницы, земельные участки, предназначенные для продажи, находятся на территории Воловецкой ОТГ Мукачевского района, Корецкой ОТГ и Пилипецкой ОТГ Хустского района, С. Гукливый и пгт. Воловец.

Как заявила Дума, организатором торгов выступит ООО «Полонекс», покупка земли будет производиться через электронную площадку «Прозорро.Продажи».

«Тесное взаимодействие между антикоррупционными органами является ключевым в обеспечении справедливости», – подытожила глава АРМА.

В январе лидер венгерской ультраправой партии Ласло Тороцкаи заявлял о готовности претендовать на территории Закарпатья в случае поражения Украины по итога конфликта с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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