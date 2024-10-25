Минобороны сообщило о попытке ВСУ прорваться в Глушковский район Курской области

Украинские войска вторглись на территорию Суджанского района Курской области 6 августа, после чего 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции. Бои с украинскими подразделениями в регионе продолжаются до сих пор, ВС России уже смогли восстановить контроль над частью затронутых вторжением территорий.