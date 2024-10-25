Минобороны сообщило о попытке ВСУ прорваться в Глушковский район Курской области
Вооруженные силы РФ предотвратили проникновение армии Украины на территорию России в направлении населенного пункта Новый путь в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны в своей сводке.
«Потери противника составили около 15 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», - заявили в Минобороны РФ.
При этом российские военные в составе подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление в районе Дарьино, Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Новоивановки и Плехово в Курской области. В населенных пунктах Александрия, Новоивановка и Плехово ВС России отбили пять контратак ВСУ.
Украинские войска вторглись на территорию Суджанского района Курской области 6 августа, после чего 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции. Бои с украинскими подразделениями в регионе продолжаются до сих пор, ВС России уже смогли восстановить контроль над частью затронутых вторжением территорий.