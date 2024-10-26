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ВС России взяли под контроль Александрополь в ДНР

Ведомости

Российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Александрополь в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Telegram-канал Минобороны России.

«Подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Александрополь ДНР», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В ходе наступления подразделения группировки поразили несколько украинских бригад в районах населенных пунктов Часов Яр, Звановка, Северск, Дачное, Веселый Гай и Курахово ДНР, российские военные также отразили контратаку штурмовой группы ВСУ. Потери противника на этом направлении, по данным Минобороны, составили свыше 740 военнослужащих.

Минобороны 23 октября заявило о взятии под контроль Серебрянки и Николаевки в ДНР. До этого подразделения российской группировки войск «Запад» установили контроль над селом Новосадовое в этой же республике.

Ранее в октябре оборонное ведомство сообщало, что российские войска контролируют Угледар, села Верхнекаменское, Крутой Яр, Зоряное Первое, Максимильяновка, Красный Яр, Михайловка, Желанное Второе, поселок Гродовка, Золотая Нива и Островское в ДНР, а также село Вишневое в Харьковской области, села Невское и Макеевка в Луганской народной республике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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