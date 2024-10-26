ВС России взяли под контроль Александрополь в ДНР
Российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Александрополь в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Telegram-канал Минобороны России.
«Подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Александрополь ДНР», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
В ходе наступления подразделения группировки поразили несколько украинских бригад в районах населенных пунктов Часов Яр, Звановка, Северск, Дачное, Веселый Гай и Курахово ДНР, российские военные также отразили контратаку штурмовой группы ВСУ. Потери противника на этом направлении, по данным Минобороны, составили свыше 740 военнослужащих.
Минобороны 23 октября заявило о взятии под контроль Серебрянки и Николаевки в ДНР. До этого подразделения российской группировки войск «Запад» установили контроль над селом Новосадовое в этой же республике.
Ранее в октябре оборонное ведомство сообщало, что российские войска контролируют Угледар, села Верхнекаменское, Крутой Яр, Зоряное Первое, Максимильяновка, Красный Яр, Михайловка, Желанное Второе, поселок Гродовка, Золотая Нива и Островское в ДНР, а также село Вишневое в Харьковской области, села Невское и Макеевка в Луганской народной республике.