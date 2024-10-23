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Минобороны заявило о взятии под контроль Серебрянки и Николаевки в ДНР

Ведомости

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Серебрянка и Николаевка в ДНР, говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Николаевка была взята силами группировки войск «Центр». На этом же направлении российские войска нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ, а также бригадам морской пехоты и нацгвардии. Село Серебрянка было взято силами южной группировки войск. На этом направлении российские войска поразили несколько штурмовых бригад, а также две аэромобильные бригады и одну бригаду морской пехоты.

Южная группировка отразила две контратаки, силы «Центра» отразили 13 контратак. На южном направлении ВСУ потеряли 800 военнослужащих, бронетранспортер, 10 автомобилей, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, 152-мм гаубицу «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

19 октября в Минобороны сообщили о взятии под контроль населенного пункта Зоряное в ДНР. Российская армия нанесла поражение живой силе и технике нескольких украинских бригад в районах Константиновки, Курахово, Никифоровки и Звановки ДНР, удалось отразить две контратаки штурмовых групп противника. Группировка также уничтожила полевой склад боеприпасов. По данным оборонного ведомства, украинская сторона потеряла на этом направлении до 830 военнослужащих, два автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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