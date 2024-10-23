Минобороны заявило о взятии под контроль Серебрянки и Николаевки в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенные пункты Серебрянка и Николаевка в ДНР, говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.
Николаевка была взята силами группировки войск «Центр». На этом же направлении российские войска нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ, а также бригадам морской пехоты и нацгвардии. Село Серебрянка было взято силами южной группировки войск. На этом направлении российские войска поразили несколько штурмовых бригад, а также две аэромобильные бригады и одну бригаду морской пехоты.
Южная группировка отразила две контратаки, силы «Центра» отразили 13 контратак. На южном направлении ВСУ потеряли 800 военнослужащих, бронетранспортер, 10 автомобилей, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, 152-мм гаубицу «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.
19 октября в Минобороны сообщили о взятии под контроль населенного пункта Зоряное в ДНР. Российская армия нанесла поражение живой силе и технике нескольких украинских бригад в районах Константиновки, Курахово, Никифоровки и Звановки ДНР, удалось отразить две контратаки штурмовых групп противника. Группировка также уничтожила полевой склад боеприпасов. По данным оборонного ведомства, украинская сторона потеряла на этом направлении до 830 военнослужащих, два автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».