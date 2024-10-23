Минобороны заявило о взятии под контроль Серебрянки и Николаевки в ДНР

19 октября в Минобороны сообщили о взятии под контроль населенного пункта Зоряное в ДНР. Российская армия нанесла поражение живой силе и технике нескольких украинских бригад в районах Константиновки, Курахово, Никифоровки и Звановки ДНР, удалось отразить две контратаки штурмовых групп противника. Группировка также уничтожила полевой склад боеприпасов. По данным оборонного ведомства, украинская сторона потеряла на этом направлении до 830 военнослужащих, два автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».