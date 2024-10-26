Председатель ЦИК Грузии объявил выборы состоявшимися
Парламентские выборы в Грузии можно признать состоявшимися, заявил на брифинге председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили. Об этом сообщает «РИА Новости».
Как пишет агентство, по итогам подсчета 71% данных на выборах лидирует правящая партия «Грузинская мечта» с 52,99%, «Коалиция за перемены» получает 11,2%, «Единство – Национальное движение» – 9,8%, «Сильная Грузия» – 9,02%, «Гахария – за Грузию» – 8,22%.
26 октября в Грузии проходили парламентские выборы, в них приняли участие 18 партий. В этом году выборы впервые проводились только по партийным спискам и путем электронного голосования. Всего в Грузии открыли 3111 избирательных участков, за рубежом работало 67 участков. Они закрылись в 20:00 (19:00 мск). Граждане республики выбирали 150 членов парламента. Мандаты достанутся тем политическим партиям, которые получат на выборах не менее 5% голосов.