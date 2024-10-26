Председатель ЦИК Грузии объявил выборы состоявшимися

26 октября в Грузии проходили парламентские выборы, в них приняли участие 18 партий. В этом году выборы впервые проводились только по партийным спискам и путем электронного голосования. Всего в Грузии открыли 3111 избирательных участков, за рубежом работало 67 участков. Они закрылись в 20:00 (19:00 мск). Граждане республики выбирали 150 членов парламента. Мандаты достанутся тем политическим партиям, которые получат на выборах не менее 5% голосов.