Медведев пообещал салют на первом заводе Rheinmetall на Украине
На территории Украины начал работу первый из четырех военных заводов немецкого концерна Rheinmetall. На запуск в своем Telegram-канале зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал, что на предприятии ожидается салют.
Он опубликовал видео со взрывом. «Как и обещали ранее, с нетерпением ждем праздничного российского салюта прямо на производстве», – добавил Медведев.
Ранее 26 октября в интервью украинскому ТСН глава Rheinmetall Армин Паппергер сообщил о запуске первого оборонного завода компании на Украине, который уже начал производство боевых машин пехоты Lynx. Rheinmetall контролирует 51% акций предприятия. В 2024 г. Украина заказала у концерна строительство четырех заводов. Планы компании также включают создание заводов по производству пороха, танковых боеприпасов и систем ПВО, что позволит Украине перейти на стандарты НАТО и укрепить свою обороноспособность.