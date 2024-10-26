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Медведев пообещал салют на первом заводе Rheinmetall на Украине

Ведомости

На территории Украины начал работу первый из четырех военных заводов немецкого концерна Rheinmetall. На запуск в своем Telegram-канале зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал, что на предприятии ожидается салют.

Он опубликовал видео со взрывом. «Как и обещали ранее, с нетерпением ждем праздничного российского салюта прямо на производстве», – добавил Медведев.

Ранее 26 октября в интервью украинскому ТСН глава Rheinmetall Армин Паппергер сообщил о запуске первого оборонного завода компании на Украине, который уже начал производство боевых машин пехоты Lynx. Rheinmetall контролирует 51% акций предприятия. В 2024 г. Украина заказала у концерна строительство четырех заводов. Планы компании также включают создание заводов по производству пороха, танковых боеприпасов и систем ПВО, что позволит Украине перейти на стандарты НАТО и укрепить свою обороноспособность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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