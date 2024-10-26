Медведев пообещал салют на первом заводе Rheinmetall на Украине

Ранее 26 октября в интервью украинскому ТСН глава Rheinmetall Армин Паппергер сообщил о запуске первого оборонного завода компании на Украине, который уже начал производство боевых машин пехоты Lynx. Rheinmetall контролирует 51% акций предприятия. В 2024 г. Украина заказала у концерна строительство четырех заводов. Планы компании также включают создание заводов по производству пороха, танковых боеприпасов и систем ПВО, что позволит Украине перейти на стандарты НАТО и укрепить свою обороноспособность.