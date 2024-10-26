«Хезболла» призвала жителей 25 поселений на севере Израиля эвакуироваться

При этом в Telegram-канале ЦАХАЛа сообщается, что с 20:00 по местному времени (совпадает с московским) 26 октября в районах северных Голанских высот, южных Голанских высот, Верхней Галилее и некоторых общинах района Хайфского залива будут ослаблены меры безопасности.