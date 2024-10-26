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«Хезболла» призвала жителей 25 поселений на севере Израиля эвакуироваться

Ведомости

«Хезболла» призвала жителей 25 населенных пунктов на севере Израиля покинуть свои дома, поскольку эти территории стали военными целями. Обращение было опубликовано на иврите в Telegram-канале движения.

В заявлении говорится, что поселения служат местами размещения военных сил армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), атакующих Ливан, и поэтому могут подвергнуться ударам.

При этом в Telegram-канале ЦАХАЛа сообщается, что с 20:00 по местному времени (совпадает с московским) 26 октября в районах северных Голанских высот, южных Голанских высот, Верхней Галилее и некоторых общинах района Хайфского залива будут ослаблены меры безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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