«Хезболла» призвала жителей 25 поселений на севере Израиля эвакуироваться
«Хезболла» призвала жителей 25 населенных пунктов на севере Израиля покинуть свои дома, поскольку эти территории стали военными целями. Обращение было опубликовано на иврите в Telegram-канале движения.
В заявлении говорится, что поселения служат местами размещения военных сил армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), атакующих Ливан, и поэтому могут подвергнуться ударам.
При этом в Telegram-канале ЦАХАЛа сообщается, что с 20:00 по местному времени (совпадает с московским) 26 октября в районах северных Голанских высот, южных Голанских высот, Верхней Галилее и некоторых общинах района Хайфского залива будут ослаблены меры безопасности.