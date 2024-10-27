Партия «Грузинская мечта» лидирует на выборах с 54,24% голосов

Партия «Грузинская мечта» лидирует на выборах с 54,24% голосовОппозиция отказалась признавать итоги голосования
Правящая партия «Грузинская мечта» побеждает на парламентских выборах, набрав 54,24% голосов избирателей по результатам обработки бюллетеней с 97,01% участков, следует из данных ЦИК.
Всего на выборах в парламент проголосовали 2 млн избирателей, за правящую партию отдали голоса свыше 1,08 млн человек. Явка на выборах в Грузии на момент закрытия участков предварительно составила 58,94%, почти 90% избирателей голосовали в электронном виде.
Выборы в парламент в Грузии проходили 26 октября, в них приняли участие 18 партий. В этом году выборы впервые проводились только по партийным спискам и путем электронного голосования. Всего в Грузии открыли 3111 избирательных участков, за рубежом работало 67 участков. Они закрылись в 20:00 (19:00 мск). Граждане республики выбирали 150 членов парламента. Мандаты достанутся тем политическим партиям, которые получат на выборах не менее 5% голосов.
Оппозиционное «Единство – Национальное движение» еще поздно вечером 26 октября отказалось признавать предварительные результаты парламентских выборов, заявив, что выборы «украдены», передавал «Sputnik Грузия». Партия «Коалиция перемен» не признала итоги голосования и назвала их «конституционным переворотом». Эти партии заявили, что не будут входить в парламент и получать депутатские мандаты, а также объявили о переходе в режим «бессрочного протеста» и анонсировали уличные акции с 27 октября. Итоги выборов отказалась признавать и коалиция «Сильная Грузия».
В этом году выборы в республике впервые прошли только по партийным спискам и путем электронного голосования. Лидеры партии власти ранее обвиняли оппозицию в попытках расшатать обстановку в стране. 23 октября председатель парламента страны Шалва Папуашвили заявил, что предвыборная кампания проходит на фоне вмешательства из-за рубежа и в Грузии существуют силы, которые готовятся к государственному перевороту после голосования.