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Партия «Грузинская мечта» лидирует на выборах с 54,24% голосов

Оппозиция отказалась признавать итоги голосования
Ведомости

Правящая партия «Грузинская мечта» побеждает на парламентских выборах, набрав 54,24% голосов избирателей по результатам обработки бюллетеней с 97,01% участков, следует из данных ЦИК.

Всего на выборах в парламент проголосовали 2 млн избирателей, за правящую партию отдали голоса свыше 1,08 млн человек. Явка на выборах в Грузии на момент закрытия участков предварительно составила 58,94%, почти 90% избирателей голосовали в электронном виде.

/ Ведомости

Выборы в парламент в Грузии проходили 26 октября, в них приняли участие 18 партий. В этом году выборы впервые проводились только по партийным спискам и путем электронного голосования. Всего в Грузии открыли 3111 избирательных участков, за рубежом работало 67 участков. Они закрылись в 20:00 (19:00 мск). Граждане республики выбирали 150 членов парламента. Мандаты достанутся тем политическим партиям, которые получат на выборах не менее 5% голосов.

Оппозиционное «Единство – Национальное движение» еще поздно вечером 26 октября отказалось признавать предварительные результаты парламентских выборов, заявив, что выборы «украдены», передавал «Sputnik Грузия». Партия «Коалиция перемен» не признала итоги голосования и назвала их «конституционным переворотом». Эти партии заявили, что не будут входить в парламент и получать депутатские мандаты, а также объявили о переходе в режим «бессрочного протеста» и анонсировали уличные акции с 27 октября. Итоги выборов отказалась признавать и коалиция «Сильная Грузия».

В этом году выборы в республике впервые прошли только по партийным спискам и путем электронного голосования. Лидеры партии власти ранее обвиняли оппозицию в попытках расшатать обстановку в стране. 23 октября председатель парламента страны Шалва Папуашвили заявил, что предвыборная кампания проходит на фоне вмешательства из-за рубежа и в Грузии существуют силы, которые готовятся к государственному перевороту после голосования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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