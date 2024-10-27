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Глава Бундесбанка счел насмешкой предложения России о сотрудничестве

Ведомости

Предложения России к странам G20 о международном сотрудничестве являются насмешкой, заявил президент Бундесбанка (ЦБ Германии) Йоахим Нагель после встречи министров финансов и управляющих центробанков стран G20. Его слова приводит Bloomberg.

Нагель призвал не забывать, «с чего все это началось», связав экономические проблемы в Германии с действиями РФ на Украине. 

«Меня сводит с ума, когда мне приходится слушать российского коллегу в формате G20 и он говорит мне, как важно международное сотрудничество. Это действительно неприемлемо», – сказал глава Бундесбанка.

30 сентября Bloomberg со ссылкой на источники писал, что правительство ФРГ пересмотрит прогноз по росту ВВП страны в сторону его понижения до нулевого уровня, что будет означать стагнацию экономики по итогам 2024 г.

Бундесбанк 24 сентября предупредил, что Германия может уже находиться в рецессии с возможным сокращением экономики в III квартале. S&P Global сообщила о падении индекса деловой активности PMI Германии до 47,2 – самого низкого уровня за семь месяцев. При этом еще в прогнозе Еврокомиссии (ЕК) от 15 мая 2024 г. отмечалось, что немецкому рынку грозит стагнация по итогам года с перспективой возвращения к росту в 2025 г. А в докладе ЕК от 19 июня отмечалось, что «в 2024 и 2025 гг. Германия, как ожидается, покажет самый низкий рост в еврозоне» в 0,1 и 1% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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