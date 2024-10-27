Глава Бундесбанка счел насмешкой предложения России о сотрудничестве

Бундесбанк 24 сентября предупредил, что Германия может уже находиться в рецессии с возможным сокращением экономики в III квартале. S&P Global сообщила о падении индекса деловой активности PMI Германии до 47,2 – самого низкого уровня за семь месяцев. При этом еще в прогнозе Еврокомиссии (ЕК) от 15 мая 2024 г. отмечалось, что немецкому рынку грозит стагнация по итогам года с перспективой возвращения к росту в 2025 г. А в докладе ЕК от 19 июня отмечалось, что «в 2024 и 2025 гг. Германия, как ожидается, покажет самый низкий рост в еврозоне» в 0,1 и 1% соответственно.