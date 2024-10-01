Почему Германии грозит стагнация по итогам 2024 года

Почему Германии грозит стагнация по итогам 2024 годаНа это влияют структурные проблемы, цена энергоресурсов и отношения с КНР
Федеральный немецкий институт статистики (DeStatis) 30 сентября опубликовал некоторые макроэкономические итоги сентября для экономики Германии. Экспорт ФРГ за пределы Евросоюза (ЕС) упал на 1,1% в годовом выражении, однако инфляция прогнозируется в диапазоне всего лишь от 1,6 к 1,8% к аналогичному периоду прошлого года. Оценок роста ВВП в сентябре и его прогноза по итогам года DeStatis пока не давал. Соответствующий релиз должен увидеть свет 9 октября.
Согласно опубликованным 26 августа оценкам, ВВП в III квартале сократился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом и вырос на 0,3% по сравнению с тем же кварталом годом ранее. Во II квартале немецкий ВВП снизился к I кварталу также на 0,1% и на столько же – к тому же периоду 2023 г. А в I квартале ВВП вырос к последнему кварталу 2023 г. на 0,2%, упав на 0,9% к аналогичному периоду годом ранее.
По данным Bloomberg, в готовящемся к публикации официальном прогнозе по ВВП по итогам 2024 г. источники в правительстве ФРГ «вообще не ожидают роста в этом году». По словам собеседников агентства, окончательная оценка правительства может оказаться даже «слабее нулевого роста».
Последний актуальный прогноз от 26 сентября Немецкого института экономических исследований (IFO) предрекает падение экономики страны на 0,1% по итогам 2024 г. со слабым восстановлением в виде роста на 0,8% (2025 г.) и 1,3% (2026 г.). «По сравнению с весенним прогнозом это представляет собой пересмотр в сторону понижения на 0,2 (2024 г.) и 0,6 (2025 г.) процентного пункта», – отмечают аналитики, добавляя, что «помимо экономического спада немецкая экономика также отягощена структурными изменениями».
К последним можно отнести ошибочный «зеленый переход», отказ от атомной энергетики и большое количество мешающей бизнесу бюрократии, замечает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. По словам эксперта, переход к электромобилям также влечет банкротство компаний – производителей двигателей внутреннего сгорания и деталей к ним. Структурные причины стагнации немецкой экономики отражают также не до конца преодоленные последствия пандемии, когда многие предприятия были закрыты и так и не возобновили своей работы, добавляет ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Ирина Ипатова.
Индекс бизнес-климата в Германии согласно публикации немецкого института IFO в сентябре упал до 85,4 пункта с 86,6 пункта в августе, что стало за год четвертым подряд снижением этого индекса. Нидерландская банковская группа ING в отчете полагает, что экономика Германии «застряла в усиливающемся порочном цикле экономической стагнации» и данные за август и сентябрь «дают очень мало поводов для оптимизма».
Бундесбанк (ЦБ страны) 24 сентября предупредил, что Германия может уже находиться в рецессии с возможным сокращением экономики в III квартале. S&P Global сообщила о падении индекса деловой активности PMI Германии до 47,2 – самого низкого уровня за семь месяцев. При этом еще в прогнозе Еврокомиссии (ЕК) от 15 мая 2024 г. отмечалось, что немецкому рынку грозит стагнация по итогам года с перспективой возвращения к росту в 2025 г. А в докладе ЕК от 19 июня отмечалось, что «в 2024 и 2025 гг. Германия, как ожидается, покажет самый низкий рост в еврозоне» в 0,1 и 1% соответственно.
Но, несмотря на проблемы роста экономики, показатели инфляции Германии улучшаются и это происходит за счет того, что цены на нефть, газ и электричество становятся более сбалансированными, говорит Белов. Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин также отмечает, что замедление инфляции в еврозоне в 2024 г. говорит о снижении затрат на энергоносители и прогрессе в замещении российского газа более дорогим, но зато дифференцированным по поставкам СПГ.
Негативно на ожидания влияет и угроза торговой войны ЕС и КНР. Поводом для нее могут стать результаты расследования ЕК о неправомерном субсидировании китайских электромобилей, что может привести к повышению тарифов на них и ответным мерам Китая. Потавин отмечает, что сейчас уже можно говорить о сложившемся европейско-китайском торговом противостоянии в условиях снижения спроса в КНР, несмотря на стимулирующие мероприятия. По его словам, хотя европейская экономика начала выходить из рецессии, экономическая активность оживляется медленно и проблемой остается именно промышленность, где индексы не показывают улучшений уже три месяца. «А европейские станки и машины уже имеют сложности со сбытом в Китае, который был одним из ключевых рынков сбыта», – заключает Потавин.