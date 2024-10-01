Почему Германии грозит стагнация по итогам 2024 года

Негативно на ожидания влияет и угроза торговой войны ЕС и КНР. Поводом для нее могут стать результаты расследования ЕК о неправомерном субсидировании китайских электромобилей, что может привести к повышению тарифов на них и ответным мерам Китая. Потавин отмечает, что сейчас уже можно говорить о сложившемся европейско-китайском торговом противостоянии в условиях снижения спроса в КНР, несмотря на стимулирующие мероприятия. По его словам, хотя европейская экономика начала выходить из рецессии, экономическая активность оживляется медленно и проблемой остается именно промышленность, где индексы не показывают улучшений уже три месяца. «А европейские станки и машины уже имеют сложности со сбытом в Китае, который был одним из ключевых рынков сбыта», – заключает Потавин.