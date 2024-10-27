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«Грузинская мечта» одержала победу на выборах в парламент

Оппозиция не признает результаты голосования
Ведомости

Партия «Грузинская мечта» набирает 54,08% голосов после подсчета бюллетеней с 99,6% участков, следует из данных ЦИК Грузии по состоянию на 12:50 мск.

«Коалиция за перемены» набирает 10,92%, «Единое национальное движение» – 10,12%, «Сильная Грузия» – 8,78%, «За Грузию» – 7,76%.

/ Ведомости

Председатель ЦИК Грузии Гиоргий Каландаришвили сообщил, что были обработаны данные с 3100 избирательных участков из 3111, пишет «Интерфакс». Оставшиеся избирательные участки находятся за рубежом, информацию обновят при поступлении данных.

26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Всего на выборах в грузинский парламент проголосовали 2 млн избирателей, за правящую партию отдали голоса свыше 1,08 млн человек. В этом году выборы в республике впервые прошли только по партийным спискам и путем электронного голосования.

Оппозиционное «Единое национальное движение» вечером 26 октября объявило, что не признает предварительные результаты парламентских выборов. «Коалиция перемен» не признала итоги голосования и назвала их «конституционным переворотом». Акции протеста оппозиции могут начаться уже 27 октября. Правящая партия обвиняли оппозицию в попытках расшатать обстановку в стране.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 27 октября заявил, что заседание новоизбранного парламента Грузии состоится, даже если его не назначит президент республики Саломе Зурабишвили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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