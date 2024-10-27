«Грузинская мечта» одержала победу на выборах в парламент

26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Всего на выборах в грузинский парламент проголосовали 2 млн избирателей, за правящую партию отдали голоса свыше 1,08 млн человек. В этом году выборы в республике впервые прошли только по партийным спискам и путем электронного голосования.