«Грузинская мечта» одержала победу на выборах в парламент

«Грузинская мечта» одержала победу на выборах в парламентОппозиция не признает результаты голосования
Партия «Грузинская мечта» набирает 54,08% голосов после подсчета бюллетеней с 99,6% участков, следует из данных ЦИК Грузии по состоянию на 12:50 мск.
«Коалиция за перемены» набирает 10,92%, «Единое национальное движение» – 10,12%, «Сильная Грузия» – 8,78%, «За Грузию» – 7,76%.
26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Всего на выборах в грузинский парламент проголосовали 2 млн избирателей, за правящую партию отдали голоса свыше 1,08 млн человек. В этом году выборы в республике впервые прошли только по партийным спискам и путем электронного голосования.
Оппозиционное «Единое национальное движение» вечером 26 октября объявило, что не признает предварительные результаты парламентских выборов. «Коалиция перемен» не признала итоги голосования и назвала их «конституционным переворотом». Акции протеста оппозиции могут начаться уже 27 октября. Правящая партия обвиняли оппозицию в попытках расшатать обстановку в стране.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 27 октября заявил, что заседание новоизбранного парламента Грузии состоится, даже если его не назначит президент республики Саломе Зурабишвили.