Маск обвинил Байдена во лжи после его слов о нелегальной работе в США

Родившийся в ЮАР Маск прибыл в США в середине 90-х, заявив о планах поступить в аспирантуру Стэнфорда, пишет CNBC. Однако он не записался на программу, а вместо этого запустил стартап Zip2 вместе со своим братом. The Washington Post писала, что инвесторы первой компании Маска беспокоились о том, что бизнесмена могут депортировать.