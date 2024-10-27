Маск обвинил Байдена во лжи после его слов о нелегальной работе в США
Президент США Джо Байден, который заявил о нелегальном начале карьеры бизнесмена Илона Маска, лжет. Об этом предприниматель написал в X.
«В действительности у меня было разрешение на работу. Марионетка Байден лжет», – заявил Маск.
Байден раскритиковал основателя Tesla и генерального директора SpaceX за лицемерие, заявив, что бизнесмен начинал свою карьеру в США как «нелегальный работник», писал CNBC. Об этом президент заявил на митинге в Пенсильвании 26 октября. Глава государства, пишет телеканал, назвал Маска новым союзником бывшего президента Дональда Трампа и напомнил о его прошлом.
«Этот самый богатый человек в мире оказался нелегальным работником, когда он был здесь», – заявил Байден, имея в виду Маска.
По его словам, предприниматель еще должен был учиться в школе, когда приехал в США по студенческой визе.
Родившийся в ЮАР Маск прибыл в США в середине 90-х, заявив о планах поступить в аспирантуру Стэнфорда, пишет CNBC. Однако он не записался на программу, а вместо этого запустил стартап Zip2 вместе со своим братом. The Washington Post писала, что инвесторы первой компании Маска беспокоились о том, что бизнесмена могут депортировать.