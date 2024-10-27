Зурабишвили отказалась признавать результаты выборов в Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала результаты парламентских выборов в стране. Об этом она объявила в ходе выступления во дворце Орбелиани.
«Мы с этим мириться не будем», – заявила она, добавив, что не признает прошедшие выборы в парламент.
По ее словам, прошедшие выборы якобы являются «тотальным мошенничеством», а голоса избирателей «отобрали с использованием всех тех методов, которые мы наблюдали в других странах».
Зурабишвили также объявила о проведении митинга 28 октября в 19:00 по местному времени (18:00 мск).
Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Всего на выборах в грузинский парламент проголосовали 2 млн избирателей. После подсчетов бюллетеней с 99,9% участков победу одержала «Грузинская мечта» с 53,9% голосов, следует из данных ЦИК страны. «Коалиция за перемены» набрала 11,03%, «Единое национальное движение» – 10,16%, «Сильная Грузия» – 8,81%, «За Грузию» – 7,77%.
Оппозиционное «Единое национальное движение» вечером 26 октября объявило, что не признает предварительных результатов парламентских выборов. «Коалиция перемен» не признала итоги голосования и назвала их «конституционным переворотом». Правящая партия обвинила оппозицию в попытках расшатать обстановку в стране.