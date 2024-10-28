Зеленский призвал премьера Индии прекратить сотрудничество с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Индии Нарендре Моди остановить экономическое сотрудничество с Россией и встать на сторону Украины. Об этом он заявил в интервью газете The Times of India.
Зеленский отметил, что именно Индия может стать посредником в конфликте России и Украины, но при этом добавил, что это может произойти только на условиях Украины. По мнению Зеленского, Моди может помочь в организации переговоров.
22 октября в рамках саммита БРИКС в Казани президент России Владимир Путин проводил встречу с премьер-министром Индии. На ней Моди отметил, что Индия полностью поддерживает скорейшее восстановление мира и стабильности. Моди выразил готовность оказывать содействие в решении конфликта.