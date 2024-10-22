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Путин проводит встречу с премьер-министром Индии Моди

На саммите БРИКС страны должны принять важные решения для укрепления сотрудничества, отметил глава РФ
Екатерина Дорофеева
Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин начал встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщили в Кремле. Переговоры проходят в рамках саммита БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября.

В начале встречи глава РФ вспомнил июльский визит Моди в Россию. Он выразил признательность за то, что премьер-министр Индии откликнулся на приглашение посетить саммит БРИКС. Путин подчеркнул, что в Казани страны должны принять целый ряд важных решений, направленных на укрепление многопланового сотрудничества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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