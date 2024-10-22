Путин проводит встречу с премьер-министром Индии Моди

В начале встречи глава РФ вспомнил июльский визит Моди в Россию. Он выразил признательность за то, что премьер-министр Индии откликнулся на приглашение посетить саммит БРИКС. Путин подчеркнул, что в Казани страны должны принять целый ряд важных решений, направленных на укрепление многопланового сотрудничества.