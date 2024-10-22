Путин проводит встречу с премьер-министром Индии Моди

Путин проводит встречу с премьер-министром Индии МодиНа саммите БРИКС страны должны принять важные решения для укрепления сотрудничества, отметил глава РФ
Президент России Владимир Путин начал встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщили в Кремле. Переговоры проходят в рамках саммита БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября.
В начале встречи глава РФ вспомнил июльский визит Моди в Россию. Он выразил признательность за то, что премьер-министр Индии откликнулся на приглашение посетить саммит БРИКС. Путин подчеркнул, что в Казани страны должны принять целый ряд важных решений, направленных на укрепление многопланового сотрудничества.