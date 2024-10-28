Минобороны Украины разрешило ВСУ использовать дробовики для борьбы с БПЛА
Министерство обороны Украины разрешило вооруженным силам использовать дробовики для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.
К эксплуатации в рядах ВСУ, в частности, допустили полуавтоматический дробовик Safari HG-105M. Он применятся во время боя в ограниченном пространстве, а при использовании охотничьих патронов с дробью может сбивать дроны.
Safari HG-105M рассчитан на использование патронов 12 калибра с емкостью магазинов на пять или 10 патронов. Вес ружья составляет, как утверждается, не более 4 кг. До этого ВСУ массово не получали гладкоствольное оружие, которое позволяет вести огонь дробью, отмечает ТАСС.
22 октября «Ведомости» писали, что российский рынок оборудования для защиты от дронов, в том числе противодронных ружей, глушителей сигнала, радиолокационных станций (РЛС), мобильных средств защиты на транспорте, к концу 2024 г. может достигнуть 30 млрд руб. Такую оценку привела заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Наталья Котляр. Противодействие БПЛА состоит из двух частей – обнаружение и защита.