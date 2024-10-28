Минобороны Украины разрешило ВСУ использовать дробовики для борьбы с БПЛА

22 октября «Ведомости» писали, что российский рынок оборудования для защиты от дронов, в том числе противодронных ружей, глушителей сигнала, радиолокационных станций (РЛС), мобильных средств защиты на транспорте, к концу 2024 г. может достигнуть 30 млрд руб. Такую оценку привела заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Наталья Котляр. Противодействие БПЛА состоит из двух частей – обнаружение и защита.