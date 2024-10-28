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Минобороны Украины разрешило ВСУ использовать дробовики для борьбы с БПЛА

Ведомости

Министерство обороны Украины разрешило вооруженным силам использовать дробовики для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

К эксплуатации в рядах ВСУ, в частности, допустили полуавтоматический дробовик Safari HG-105M. Он применятся во время боя в ограниченном пространстве, а при использовании охотничьих патронов с дробью может сбивать дроны.

Safari HG-105M рассчитан на использование патронов 12 калибра с емкостью магазинов на пять или 10 патронов. Вес ружья составляет, как утверждается, не более 4 кг. До этого ВСУ массово не получали гладкоствольное оружие, которое позволяет вести огонь дробью, отмечает ТАСС.

22 октября «Ведомости» писали, что российский рынок оборудования для защиты от дронов, в том числе противодронных ружей, глушителей сигнала, радиолокационных станций (РЛС), мобильных средств защиты на транспорте, к концу 2024 г. может достигнуть 30 млрд руб. Такую оценку привела заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Наталья Котляр. Противодействие БПЛА состоит из двух частей – обнаружение и защита.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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