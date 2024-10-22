Российский рынок защиты от атак дронов по итогам года достигнет 30 млрд рублей

Российский рынок защиты от атак дронов по итогам года достигнет 30 млрд рублейНа этом его рост не остановится, уверены эксперты
Российский рынок оборудования для защиты от дронов, в том числе противодронных ружей, глушителей сигнала, радиолокационных станций (РЛС), мобильных средств защиты на транспорте, к концу 2024 г. может достигнуть 30 млрд руб. Такую оценку привела заместитель генерального директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» (один из крупных разработчиков антидроновых комплексов, входит в дочернее предприятие «Ростеха» «Росэлектроника») Наталья Котляр на VI Всероссийской конференции по технологиям обнаружения и противодействия БПЛА при защите гражданских объектов в Санкт-Петербурге.
Противодействие беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) состоит из двух частей – обнаружения и защиты, объясняет руководитель Kaspersky Antidrone Владимир Туров. Для обнаружения чаще всего используется два типа технологий. Первая – радиочастотное обнаружение, т. е. обнаружение дронов по радиоканалу. Второй способ – обнаружение при помощи РЛС с дальнейшим подтверждением в формате видео или фото. Этот способ актуален для перехвата беспилотников самолетного типа. Такие БПЛА летят либо по заложенным координатам, либо по инерциальным системам и представляют более распространенный вид угроз для атак на объекты критической информационной инфраструктуры. Для защиты используется воздействие на радиоканалы и навигационные системы беспилотника (радиоэлектронная борьба, РЭБ), в результате которого разрывается связь между дроном и его пилотом. В случае с БПЛА самолетного типа подменяется сигнал спутниковой навигации, указывает он.