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Российский рынок защиты от атак дронов по итогам года достигнет 30 млрд рублей

На этом его рост не остановится, уверены эксперты
Анна Устинова
Павел Лисицын / РИА Новости

Российский рынок оборудования для защиты от дронов, в том числе противодронных ружей, глушителей сигнала, радиолокационных станций (РЛС), мобильных средств защиты на транспорте, к концу 2024 г. может достигнуть 30 млрд руб. Такую оценку привела заместитель генерального директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» (один из крупных разработчиков антидроновых комплексов, входит в дочернее предприятие «Ростеха» «Росэлектроника») Наталья Котляр на VI Всероссийской конференции по технологиям обнаружения и противодействия БПЛА при защите гражданских объектов в Санкт-Петербурге.

Противодействие беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) состоит из двух частей – обнаружения и защиты, объясняет руководитель Kaspersky Antidrone Владимир Туров. Для обнаружения чаще всего используется два типа технологий. Первая – радиочастотное обнаружение, т. е. обнаружение дронов по радиоканалу. Второй способ – обнаружение при помощи РЛС с дальнейшим подтверждением в формате видео или фото. Этот способ актуален для перехвата беспилотников самолетного типа. Такие БПЛА летят либо по заложенным координатам, либо по инерциальным системам и представляют более распространенный вид угроз для атак на объекты критической информационной инфраструктуры. Для защиты используется воздействие на радиоканалы и навигационные системы беспилотника (радиоэлектронная борьба, РЭБ), в результате которого разрывается связь между дроном и его пилотом. В случае с БПЛА самолетного типа подменяется сигнал спутниковой навигации, указывает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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