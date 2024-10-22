Российский рынок защиты от атак дронов по итогам года достигнет 30 млрд рублей

Противодействие беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) состоит из двух частей – обнаружения и защиты, объясняет руководитель Kaspersky Antidrone Владимир Туров. Для обнаружения чаще всего используется два типа технологий. Первая – радиочастотное обнаружение, т. е. обнаружение дронов по радиоканалу. Второй способ – обнаружение при помощи РЛС с дальнейшим подтверждением в формате видео или фото. Этот способ актуален для перехвата беспилотников самолетного типа. Такие БПЛА летят либо по заложенным координатам, либо по инерциальным системам и представляют более распространенный вид угроз для атак на объекты критической информационной инфраструктуры. Для защиты используется воздействие на радиоканалы и навигационные системы беспилотника (радиоэлектронная борьба, РЭБ), в результате которого разрывается связь между дроном и его пилотом. В случае с БПЛА самолетного типа подменяется сигнал спутниковой навигации, указывает он.