ВС России взяли под контроль три населенных пункта ДНРВоеннослужащих поздравил министр обороны Белоусов
Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России установили контроль над населенными пунктами Горняк. Катериновка и Доброволье Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Горняк освободили подразделения российской группировки войск «Центр», Катериновку – подразделения «Южной» группировки войск, а Доброволье – подразделения «Востока», уточняют в оборонном ведомстве.
Военных поздравил министр обороны Андрей Белоусов. В телеграммах он отметил, что более 600 военнослужащих 57-го мотострелкового полка, участвовавшего в освобождении Катериновки, награждены государственными наградами. Более 2000 военнослужащих 114-й отдельной мотострелковой бригады, которую министр поздравил с освобождением Горняка, награждены за мужество и героизм.
28 октября Минобороны сообщило об установлении контроля над Цукурино (ДНР). Днем ранее ВС России взяли Измайловку в ДНР, 26 октября – Александрополь в ДНР. До этого ВС РФ перешли Серебрянка и Николаевка, также в октябре был установлен контроль над селом Новосадовое.
Российские войска контролируют Угледар, села Верхнекаменское, Крутой Яр, Зоряное Первое, Максимильяновка, Красный Яр, Михайловка, Желанное Второе, поселок Гродовка, Золотая Нива и Островское в ДНР, а также село Вишневое в Харьковской области, села Невское и Макеевка в Луганской народной республике.