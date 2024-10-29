ВС России взяли под контроль три населенных пункта ДНР

28 октября Минобороны сообщило об установлении контроля над Цукурино (ДНР). Днем ранее ВС России взяли Измайловку в ДНР, 26 октября – Александрополь в ДНР. До этого ВС РФ перешли Серебрянка и Николаевка, также в октябре был установлен контроль над селом Новосадовое.