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ВС России взяли под контроль три населенных пункта ДНР

Военнослужащих поздравил министр обороны Белоусов
Ведомости

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России установили контроль над населенными пунктами Горняк. Катериновка и Доброволье Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Горняк освободили подразделения российской группировки войск «Центр», Катериновку – подразделения «Южной» группировки войск, а Доброволье – подразделения «Востока», уточняют в оборонном ведомстве.

Военных поздравил министр обороны Андрей Белоусов. В телеграммах он отметил, что более 600 военнослужащих 57-го мотострелкового полка, участвовавшего в освобождении Катериновки, награждены государственными наградами. Более 2000 военнослужащих 114-й отдельной мотострелковой бригады, которую министр поздравил с освобождением Горняка, награждены за мужество и героизм.

28 октября Минобороны сообщило об установлении контроля над Цукурино (ДНР). Днем ранее ВС России взяли Измайловку в ДНР, 26 октября – Александрополь в ДНР. До этого ВС РФ перешли Серебрянка и Николаевка, также в октябре был установлен контроль над селом Новосадовое.

Российские войска контролируют Угледар, села Верхнекаменское, Крутой Яр, Зоряное Первое, Максимильяновка, Красный Яр, Михайловка, Желанное Второе, поселок Гродовка, Золотая Нива и Островское в ДНР, а также село Вишневое в Харьковской области, села Невское и Макеевка в Луганской народной республике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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