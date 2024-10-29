В МИД Эстонии вызвали российского дипломата после удаления пограничных буев
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина, сообщает Delfi. Это произошло из-за инцидента на границе весной этого года.
Утверждается, что Россия 23 мая убрала 25 пограничных буев. До этого Эстония требовала от РФ объяснений по поводу произошедшего. В июле МИД Эстонии предлагал Москве провести совместные измерения фарватера реки Нарвы, по которой проходит граница между странами.
«Обе стороны за десятилетия практики приняли нынешний курс фарватера и, следовательно, расположение временной контрольной линии между Эстонией и Россией. Кроме того, это позволило создать четкие и безопасные зоны плавания для всех судов на реке Нарва», – говорится заявлении внешнеполитического ведомства.
21 октября портал ERR сообщал, что департамент полиции и погранохраны Эстонии предложил установить буи с режущими лезвиями на границе, которая проходит по воде. По оценке ведомства, цепочку буев или плавающий забор следует установить в тех местах, где легче всего нелегально пересечь границу, в том числе на российско-эстонском участке.