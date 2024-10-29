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В МИД Эстонии вызвали российского дипломата после удаления пограничных буев

Ведомости

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина, сообщает Delfi. Это произошло из-за инцидента на границе весной этого года.

Утверждается, что Россия 23 мая убрала 25 пограничных буев. До этого Эстония требовала от РФ объяснений по поводу произошедшего. В июле МИД Эстонии предлагал Москве провести совместные измерения фарватера реки Нарвы, по которой проходит граница между странами.

«Обе стороны за десятилетия практики приняли нынешний курс фарватера и, следовательно, расположение временной контрольной линии между Эстонией и Россией. Кроме того, это позволило создать четкие и безопасные зоны плавания для всех судов на реке Нарва», – говорится заявлении внешнеполитического ведомства.

21 октября портал ERR сообщал, что департамент полиции и погранохраны Эстонии предложил установить буи с режущими лезвиями на границе, которая проходит по воде. По оценке ведомства, цепочку буев или плавающий забор следует установить в тех местах, где легче всего нелегально пересечь границу, в том числе на российско-эстонском участке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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