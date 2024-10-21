В Эстонии могут установить буи с лезвиями на границе с Россией
Департамент полиции и погранохраны Эстонии предложил установить буи с режущими лезвиями на границе страны, которая проходит по воде. Об этом сообщает портал ERR.
По оценке ведомства, цепочку буев или плавающий забор следует установить в тех местах, где легче всего нелегально пересечь границу, в том числе на российско-эстонском участке. В публикации приводится несколько примеров: в июне пограничники задержали четырех мужчин, которые незаконно прибыли в Эстонию, переплыв Нарву. Месяц спустя по озеру Лямми 13 человек из Индии пытались попасть в страну.
Заместитель генерального директора департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар отметил, что из 338 км российско-эстонской границы 135 км проходят по воде. «В рамках пилотного проекта мы рассматриваем возможность строительства водной инфраструктуры на нашей восточной границе», – сказал он. По словам Коммусаара, система буев построена таким образом, что, если кто-то попытается пересечь границу, от его лодки или другого транспортного средства «мало что останется».
В начале сентября также стало известно, что Литва установила противотанковые заграждения «зубы дракона» перед мостом города Панемуне, который соединяет страну с Россией. Кроме того, в июне Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский союз построить линию обороны вдоль границы с РФ и Белоруссией.