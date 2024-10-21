В Эстонии могут установить буи с лезвиями на границе с Россией

По оценке ведомства, цепочку буев или плавающий забор следует установить в тех местах, где легче всего нелегально пересечь границу, в том числе на российско-эстонском участке. В публикации приводится несколько примеров: в июне пограничники задержали четырех мужчин, которые незаконно прибыли в Эстонию, переплыв Нарву. Месяц спустя по озеру Лямми 13 человек из Индии пытались попасть в страну.