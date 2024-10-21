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В Эстонии могут установить буи с лезвиями на границе с Россией

Ведомости

Департамент полиции и погранохраны Эстонии предложил установить буи с режущими лезвиями на границе страны, которая проходит по воде. Об этом сообщает портал ERR.

По оценке ведомства, цепочку буев или плавающий забор следует установить в тех местах, где легче всего нелегально пересечь границу, в том числе на российско-эстонском участке. В публикации приводится несколько примеров: в июне пограничники задержали четырех мужчин, которые незаконно прибыли в Эстонию, переплыв Нарву. Месяц спустя по озеру Лямми 13 человек из Индии пытались попасть в страну.

Заместитель генерального директора департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар отметил, что из 338 км российско-эстонской границы 135 км проходят по воде. «В рамках пилотного проекта мы рассматриваем возможность строительства водной инфраструктуры на нашей восточной границе», – сказал он. По словам Коммусаара, система буев построена таким образом, что, если кто-то попытается пересечь границу, от его лодки или другого транспортного средства «мало что останется».

В начале сентября также стало известно, что Литва установила противотанковые заграждения «зубы дракона» перед мостом города Панемуне, который соединяет страну с Россией. Кроме того, в июне Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский союз построить линию обороны вдоль границы с РФ и Белоруссией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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