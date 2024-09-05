Литва установила «зубы дракона» перед мостом на границе с Россией

27 июня Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский союз построить линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией. Лидеры четырех стран заявили, что для этого потребуется финансовая поддержка всех стран – членов ЕС. Некоторые дипломаты ЕС оценили стоимость строительства такой оборонительной линии вдоль 700-километровой границы ЕС с Россией и Белоруссией примерно в 2,5 млрд евро ($2,67 млрд). Планирование и проведение линии обороны на восточной границе ЕС, предположительно, должно осуществляться в координации с НАТО и ее военными требованиями.