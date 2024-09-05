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Литва установила «зубы дракона» перед мостом на границе с Россией

Ведомости

Противотанковые заграждения установлены перед мостом города Панемуне, соединяющим Литву с Россией. Об сообщило минобороны Литвы.

«Сегодня Литва установила блокаду на мосту Панемуне, соединяющем Литву и Россию. Демонстрируя наши новые военные меры противодействия, установка включает в себя мины, ежей, зубы дракона и т. д. Это предупредительный шаг, чтобы обеспечить более эффективную оборону», – говорится в сообщении.

27 июня Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский союз построить линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией. Лидеры четырех стран заявили, что для этого потребуется финансовая поддержка всех стран – членов ЕС. Некоторые дипломаты ЕС оценили стоимость строительства такой оборонительной линии вдоль 700-километровой границы ЕС с Россией и Белоруссией примерно в 2,5 млрд евро ($2,67 млрд). Планирование и проведение линии обороны на восточной границе ЕС, предположительно, должно осуществляться в координации с НАТО и ее военными требованиями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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