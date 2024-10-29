Богданов принял копии верительных грамот у нового посла Зимбабве в Москве

В ходе встрече стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления отношений России и Зимбабве с акцентом на наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, научной и гуманитарной сферах. Подтвержден настрой стран на углубление политического диалога и эффективную координацию в ООН и на других международных площадках.