Богданов принял копии верительных грамот у нового посла Зимбабве в Москве
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов принял копии верительных грамот у нового посла Зимбабве в Москве Марка Грея Маронгве. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В ходе встрече стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления отношений России и Зимбабве с акцентом на наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, научной и гуманитарной сферах. Подтвержден настрой стран на углубление политического диалога и эффективную координацию в ООН и на других международных площадках.
В июне президент России Владимир Путин встретился с главой Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Лидеры обсудили перспективы развития двусторонних отношений и вопросы сотрудничества во внешнеполитической сфере. Мнангагва указал, что Зимбабве рассматривает Россию как союзника. По его словам, в многополярном мире солидарность и сотрудничество между странами являются императивом.