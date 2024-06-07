Мнангагва предложил россиянам инвестировать в Зимбабве
Власти Зимбабве приглашают предпринимателей из России изучать возможности для инвестирования в страну, сообщил президент страны Эммерсон Мнангагва на пленарном заседании ПМЭФа.
«Мы приглашаем наших братьев из Российской Федерации, инвесторов изучать многочисленные возможности для инвестирования в Зимбабве», – сказал он.
Мнангагва заявил, что в стране есть большое количество ресурсов, квалифицированных специалистов и др. Зимбабве надеется, что страны первого мира помогут вывести ее экономику на новый уровень, добавил глава африканского государства.
Зимбабве рассматривает Россию как союзника. По словам президента, в многополярном мире солидарность и сотрудничество между странами являются императивом. Современные вызовы требуют коллективных мер и сотрудничества, поэтому никто не должен остаться за бортом развития, считает Мнангагва.
Днем 7 июня на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проходит пленарное заседание с участие президента РФ Владимира Путина, президента Боливии Луиса Альберто Арсе Катакоры и президента Зимбабве Мнангагвы.
6 июня Путин встретился с Мнангагвой. Президенты обсудили перспективы развития двусторонних отношений и вопросы сотрудничества во внешнеполитической сфере. Прошлая встреча лидеров состоялась в июле 2023 г. на полях саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге.