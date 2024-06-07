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Мнангагва предложил россиянам инвестировать в Зимбабве

Ведомости

Власти Зимбабве приглашают предпринимателей из России изучать возможности для инвестирования в страну, сообщил президент страны Эммерсон Мнангагва на пленарном заседании ПМЭФа.

«Мы приглашаем наших братьев из Российской Федерации, инвесторов изучать многочисленные возможности для инвестирования в Зимбабве», – сказал он.

Мнангагва заявил, что в стране есть большое количество ресурсов, квалифицированных специалистов и др. Зимбабве надеется, что страны первого мира помогут вывести ее экономику на новый уровень, добавил глава африканского государства.

Зимбабве рассматривает Россию как союзника. По словам президента, в многополярном мире солидарность и сотрудничество между странами являются императивом. Современные вызовы требуют коллективных мер и сотрудничества, поэтому никто не должен остаться за бортом развития, считает Мнангагва.

Днем 7 июня на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проходит пленарное заседание с участие президента РФ Владимира Путина, президента Боливии Луиса Альберто Арсе Катакоры и президента Зимбабве Мнангагвы.

6 июня Путин встретился с Мнангагвой. Президенты обсудили перспективы развития двусторонних отношений и вопросы сотрудничества во внешнеполитической сфере. Прошлая встреча лидеров состоялась в июле 2023 г. на полях саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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