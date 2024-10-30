В администрации президента не обсуждают вологодский «сухой закон»
В администрации президента России не ведется дискуссии о введении ограничений на продажу алкоголя в Вологодской области, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.
Пескова спросили, считают ли в Кремле вводимые в регионе ограничения эффективным методом борьбы с алкоголизмом.
«Это прерогатива региональных властей. Это первое. Второе – наверно, у нас такой дискуссии не ведется в администрации президента. Ну а третье – у нас были различные опыты на этот счет в нашей стране, я имею в виду Советском Союзе. Опыт весьма красноречивый и очень легко поддается анализу», – ответил пресс-секретарь президента.
29 октября губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о решении сократить часы розничной продажи алкоголя в регионе. С понедельника по пятницу купить алкоголь в области можно будет только в промежуток с 12:00 до 14:00. При этом в выходные дни, в новогодние и другие праздники обычный режим торговли не изменится. Филимонов заострил внимание на том, что возможность свободно приобретать алкогольную продукцию в ресторанах, барах и гостиницах сохранится.