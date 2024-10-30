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В администрации президента не обсуждают вологодский «сухой закон»

Ведомости

В администрации президента России не ведется дискуссии о введении ограничений на продажу алкоголя в Вологодской области, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

Пескова спросили, считают ли в Кремле вводимые в регионе ограничения эффективным методом борьбы с алкоголизмом.

«Это прерогатива региональных властей. Это первое. Второе – наверно, у нас такой дискуссии не ведется в администрации президента. Ну а третье – у нас были различные опыты на этот счет в нашей стране, я имею в виду Советском Союзе. Опыт весьма красноречивый и очень легко поддается анализу», – ответил пресс-секретарь президента.

29 октября губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о решении сократить часы розничной продажи алкоголя в регионе. С понедельника по пятницу купить алкоголь в области можно будет только в промежуток с 12:00 до 14:00. При этом в выходные дни, в новогодние и другие праздники обычный режим торговли не изменится. Филимонов заострил внимание на том, что возможность свободно приобретать алкогольную продукцию в ресторанах, барах и гостиницах сохранится.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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