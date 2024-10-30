В администрации президента не обсуждают вологодский «сухой закон»

29 октября губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о решении сократить часы розничной продажи алкоголя в регионе. С понедельника по пятницу купить алкоголь в области можно будет только в промежуток с 12:00 до 14:00. При этом в выходные дни, в новогодние и другие праздники обычный режим торговли не изменится. Филимонов заострил внимание на том, что возможность свободно приобретать алкогольную продукцию в ресторанах, барах и гостиницах сохранится.