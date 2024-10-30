Экс-депутат Рады заявил о повреждении здания генштаба ВСУ обломками беспилотника
Одно из зданий генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ) было повреждено в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.
«Ночью было попадание обломков сбитого вражеского БПЛА по одному из зданий генерального штаба ВСУ», – написал в своем Telegram-канале Мосийчук. Он прикрепил к посту фото, на котором видна частично поврежденная крыша здания. Других подробностей экс-депутат не привел.
В официальной сводке Минобороны РФ от 30 октября не сообщалась о данной атаке. При этом в ведомстве подтвердили, что авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил (ВС) России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, нефтебазе, используемой для обеспечения топливом подразделений ВСУ на запорожском и южно-донецком направлениях, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и военной техники Украины в 147 районах.