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Экс-депутат Рады заявил о повреждении здания генштаба ВСУ обломками беспилотника

Ведомости

Одно из зданий генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ) было повреждено в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

«Ночью было попадание обломков сбитого вражеского БПЛА по одному из зданий генерального штаба ВСУ», – написал в своем Telegram-канале Мосийчук. Он прикрепил к посту фото, на котором видна частично поврежденная крыша здания. Других подробностей экс-депутат не привел.

В официальной сводке Минобороны РФ от 30 октября не сообщалась о данной атаке. При этом в ведомстве подтвердили, что авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил (ВС) России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, нефтебазе, используемой для обеспечения топливом подразделений ВСУ на запорожском и южно-донецком направлениях, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и военной техники Украины в 147 районах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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