ВС России взяли под контроль Кругляковку в Харьковской области

28 октября оборонное ведомство заявило об установлении контроля над Цукурино В ДНР. 27 октября российские военные взяли под контроль Измайловку в ДНР, 26 октября – Александрополь в ДНР. До этого ВС РФ установили контроль над Серебрянкой, Николаевкой и селом Новосадовое.