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ВС России взяли под контроль Кругляковку в Харьковской области

Ведомости

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Кругляковка в Харьковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии с со взятием Кругляковки.

«Продвигаясь вперед, повторяя решительные действия ваших ветеранов-фронтовиков в боях на Донбассе в годы Великой Отечественной войны, вы освобождаете нашу землю, проявляя при этом стойкость и отвагу», – подчеркнул он.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, нефтебазу, используемую для обеспечения топливом украинских подразделений на запорожском и южнодонецком направлениях, склады боеприпасов, пункты временной дислокации, а также скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах.

29 октября Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над населенными пунктами Горняк, Катериновка и Доброволье Донецкой народной республики (ДНР). Белоусов поздравил российских военнослужащих со взятием под контроль населенных пунктов.

28 октября оборонное ведомство заявило об установлении контроля над Цукурино В ДНР. 27 октября российские военные взяли под контроль Измайловку в ДНР, 26 октября – Александрополь в ДНР. До этого ВС РФ установили контроль над Серебрянкой, Николаевкой и селом Новосадовое.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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