ВС России взяли под контроль Кругляковку в Харьковской области
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Кругляковка в Харьковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии с со взятием Кругляковки.
«Продвигаясь вперед, повторяя решительные действия ваших ветеранов-фронтовиков в боях на Донбассе в годы Великой Отечественной войны, вы освобождаете нашу землю, проявляя при этом стойкость и отвагу», – подчеркнул он.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, нефтебазу, используемую для обеспечения топливом украинских подразделений на запорожском и южнодонецком направлениях, склады боеприпасов, пункты временной дислокации, а также скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах.
29 октября Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над населенными пунктами Горняк, Катериновка и Доброволье Донецкой народной республики (ДНР). Белоусов поздравил российских военнослужащих со взятием под контроль населенных пунктов.
28 октября оборонное ведомство заявило об установлении контроля над Цукурино В ДНР. 27 октября российские военные взяли под контроль Измайловку в ДНР, 26 октября – Александрополь в ДНР. До этого ВС РФ установили контроль над Серебрянкой, Николаевкой и селом Новосадовое.