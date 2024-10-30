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Лавров примет участие в международном симпозиуме «Создавая будущее»

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров станет участником международного симпозиума «Создавая будущее», который пройдет в Национальном центре «Россия». Об этом говорится в сообщении дирекции выставки достижений «Россия».

Лавров выступит в качестве спикера на панельной дискуссии «Будущее многополярного мира». Участники рассмотрят ключевые тренды и вызовы современных межгосударственных отношений, роль международных организаций и перспективы их трансформации. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в своем выступлении министр затронет темы моделирования контуров будущего, основанных на тенденциях мирового развития, многополярности как нормы международной жизни. Кроме того, он предложит обсудить роль России как одного из важнейших полюсов формирующегося миропорядка.

Политолог Дмитрий Саймс станет модератором встречи. К участию в дискуссии приглашены Захарова, руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, почетный консул РФ в Сент-Джонсе (Канада) Джон Стюарт Дюррант, замруководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов и проректор Дипломатической академии МИДа РФ Олег Карпович.

Симпозиум «Создавая будущее» состоится с 4 по 6 ноября. Участниками станут ученые, футурологи, представители власти и бизнеса из более чем 40 государств, включая Австрию, Аргентину, Индию, Китай, ОАЭ, Саудовскую Аравию. Планируется проведение свыше 60 мероприятий по четырем направлениям: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира и будущее цивилизации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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