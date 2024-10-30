Лавров примет участие в международном симпозиуме «Создавая будущее»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров станет участником международного симпозиума «Создавая будущее», который пройдет в Национальном центре «Россия». Об этом говорится в сообщении дирекции выставки достижений «Россия».
Лавров выступит в качестве спикера на панельной дискуссии «Будущее многополярного мира». Участники рассмотрят ключевые тренды и вызовы современных межгосударственных отношений, роль международных организаций и перспективы их трансформации. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в своем выступлении министр затронет темы моделирования контуров будущего, основанных на тенденциях мирового развития, многополярности как нормы международной жизни. Кроме того, он предложит обсудить роль России как одного из важнейших полюсов формирующегося миропорядка.
Политолог Дмитрий Саймс станет модератором встречи. К участию в дискуссии приглашены Захарова, руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, почетный консул РФ в Сент-Джонсе (Канада) Джон Стюарт Дюррант, замруководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов и проректор Дипломатической академии МИДа РФ Олег Карпович.
Симпозиум «Создавая будущее» состоится с 4 по 6 ноября. Участниками станут ученые, футурологи, представители власти и бизнеса из более чем 40 государств, включая Австрию, Аргентину, Индию, Китай, ОАЭ, Саудовскую Аравию. Планируется проведение свыше 60 мероприятий по четырем направлениям: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира и будущее цивилизации.