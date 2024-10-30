Лавров примет участие в международном симпозиуме «Создавая будущее»

Лавров выступит в качестве спикера на панельной дискуссии «Будущее многополярного мира». Участники рассмотрят ключевые тренды и вызовы современных межгосударственных отношений, роль международных организаций и перспективы их трансформации. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в своем выступлении министр затронет темы моделирования контуров будущего, основанных на тенденциях мирового развития, многополярности как нормы международной жизни. Кроме того, он предложит обсудить роль России как одного из важнейших полюсов формирующегося миропорядка.