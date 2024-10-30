Новый генсек «Хезболлы» пообещал сторонникам победить Израиль

23 сентября армия обороны Израиля объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. Шиитское движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября армия Израиля начала наземную операцию на юге Ливана.