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Новый генсек «Хезболлы» пообещал сторонникам победить Израиль

Ведомости

Новый лидер шиитского движения «Хезболла» Наим Касем пообещал своим сторонникам победу над Израилем. Соответствующее заявление он сделал в первом после избрания выступлении, его слова приводит Lebanon Debate.

«Мы продолжим реализацию плана войны, разработанного Хасаном Насраллой вместе с руководством сопротивления. Мы останемся на пути войны в рамках заданных политических направлений», – добавил он.

29 октября «Хезболла» объявила о назначении своим лидером заместителя генсека группировки Касема. Необходимость избрания главы шиитского движения возникла после ликвидации израильскими военными Насраллы 27 сентября.

23 сентября армия обороны Израиля объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. Шиитское движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября армия Израиля начала наземную операцию на юге Ливана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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