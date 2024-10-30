Новый генсек «Хезболлы» пообещал сторонникам победить Израиль
Новый лидер шиитского движения «Хезболла» Наим Касем пообещал своим сторонникам победу над Израилем. Соответствующее заявление он сделал в первом после избрания выступлении, его слова приводит Lebanon Debate.
«Мы продолжим реализацию плана войны, разработанного Хасаном Насраллой вместе с руководством сопротивления. Мы останемся на пути войны в рамках заданных политических направлений», – добавил он.
29 октября «Хезболла» объявила о назначении своим лидером заместителя генсека группировки Касема. Необходимость избрания главы шиитского движения возникла после ликвидации израильскими военными Насраллы 27 сентября.
23 сентября армия обороны Израиля объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. Шиитское движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября армия Израиля начала наземную операцию на юге Ливана.