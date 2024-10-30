Кадыров назвал удар по центру Генштаба ВСУ ответом на атаку по РУС в Гудермесе
Ночная атака Вооруженных сил России по центру управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве стала ответом на удар по зданию Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Я говорил накануне, что возмездия за вчерашнюю атаку на здание РУС ждать долго не придется. Ответку отправили уже сегодня», – написал он в Telegram-канале.
Кадыров утверждает, что именно из центра Генштаба ВСУ шло управление беспилотником, который атаковал РУС. Глава Чечни также ссылается на «перехваченные радиопереговоры», в которых ВСУ озвучивают информацию о девяти погибших и 17 раненых в результате атаки.
29 октября Кадыров сообщил в Telegram, что рано утром беспилотник атаковал РУС в Гудермесе, загорелась крыша пустующего здания на территории учреждения. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших, повреждения незначительны. Это стало первым официальным сообщением об атаке дрона на регион. Кадыров пообещал «возмездие, которое и не снилось» ВСУ.