Кадыров назвал удар по центру Генштаба ВСУ ответом на атаку по РУС в Гудермесе

29 октября Кадыров сообщил в Telegram, что рано утром беспилотник атаковал РУС в Гудермесе, загорелась крыша пустующего здания на территории учреждения. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших, повреждения незначительны. Это стало первым официальным сообщением об атаке дрона на регион. Кадыров пообещал «возмездие, которое и не снилось» ВСУ.