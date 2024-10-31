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Рогов: Сырский в срочном порядке прибыл на запорожский фронт

Ведомости

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в срочном порядке приехал на подконтрольную Киеву территорию Запорожской области, чтобы остановить панику в рядах украинской армии, сообщил «РИА Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Поступила оперативная информация, что Сырский в срочном порядке посетил запорожский фронт, чтобы пресечь панику в вооруженных силах Украины на фоне существенных потерь противника и тактических успехов в поступательном продвижении вперед русской армии», – отметил Рогов.

При этом, по его словам, приезд Сырского Киев называл плановым и рабочим.

31 октября «Ведомости» писали о взятии под контроль ВС России Ясной Поляны – населенного пункта Донецкой народной республики. Российские силы поразили формирования мотопехотной и егерской бригад вооруженных сил Украины в районах Великой Новоселки и Раздольного ДНР, а также отразили контратаку подразделений бригады морской пехоты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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