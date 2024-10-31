Рогов: Сырский в срочном порядке прибыл на запорожский фронт
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в срочном порядке приехал на подконтрольную Киеву территорию Запорожской области, чтобы остановить панику в рядах украинской армии, сообщил «РИА Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Поступила оперативная информация, что Сырский в срочном порядке посетил запорожский фронт, чтобы пресечь панику в вооруженных силах Украины на фоне существенных потерь противника и тактических успехов в поступательном продвижении вперед русской армии», – отметил Рогов.
При этом, по его словам, приезд Сырского Киев называл плановым и рабочим.
31 октября «Ведомости» писали о взятии под контроль ВС России Ясной Поляны – населенного пункта Донецкой народной республики. Российские силы поразили формирования мотопехотной и егерской бригад вооруженных сил Украины в районах Великой Новоселки и Раздольного ДНР, а также отразили контратаку подразделений бригады морской пехоты.