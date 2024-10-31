Рогов: Сырский в срочном порядке прибыл на запорожский фронт

«Поступила оперативная информация, что Сырский в срочном порядке посетил запорожский фронт, чтобы пресечь панику в вооруженных силах Украины на фоне существенных потерь противника и тактических успехов в поступательном продвижении вперед русской армии», – отметил Рогов.