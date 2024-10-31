ВС России взяли под контроль Ясную Поляну в ДНР
Военнослужащие подразделений российской группировки войск «Восток» установили контроль над населенным пунктом Ясная Поляна Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Бойцы подразделения поразили формирования мотопехотной и егерской бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Великой Новоселки и Раздольного ДНР, а также отразили контратаку подразделений бригады морской пехоты. Противник потерял до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar.
30 октября Министерство обороны сообщило, что российские военные взяли под контроль Кругляковку в Харьковской области, а днем ранее опубликовало сведения об освобождении населенных пунктов Горняк, Катериновка и Доброволье в ДНР.
28 октября оборонное ведомство объявило, что к Вооруженным силам (ВС) России перешло Цукурино В ДНР. 27 октября российские военные взяли под контроль Измайловку в ДНР, 26 октября – Александрополь в ДНР. До этого ВС РФ установили контроль над Серебрянкой, Николаевкой и селом Новосадовое.