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ВС России взяли под контроль Ясную Поляну в ДНР

Ведомости

Военнослужащие подразделений российской группировки войск «Восток» установили контроль над населенным пунктом Ясная Поляна Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Бойцы подразделения поразили формирования мотопехотной и егерской бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Великой Новоселки и Раздольного ДНР, а также отразили контратаку подразделений бригады морской пехоты. Противник потерял до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar.

30 октября Министерство обороны сообщило, что российские военные взяли под контроль Кругляковку в Харьковской области, а днем ранее опубликовало сведения об освобождении населенных пунктов Горняк, Катериновка и Доброволье в ДНР.

28 октября оборонное ведомство объявило, что к Вооруженным силам (ВС) России перешло Цукурино В ДНР. 27 октября российские военные взяли под контроль Измайловку в ДНР, 26 октября – Александрополь в ДНР. До этого ВС РФ установили контроль над Серебрянкой, Николаевкой и селом Новосадовое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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