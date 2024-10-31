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Захарова о высылке украинцев из Швейцарии: «сломали и бросили»

Ведомости

Швейцария недобросовестно отнеслась к украинцам, возобновив практику по высылке обратно на родину тех из них, кто совершил преступления на территории конфедерации. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Поигрались в Украину, сломали и бросили. Несите новую молодую демократию. На растерзание золотого миллиарда», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее в октябре газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на швейцарский Госсекретариат по миграции писала, что власти впервые вернулись к практике по высылке обратно на Украину ее граждан, совершивших преступления на территории конфедерации. По данным издания, три человека уже были отправлены на родину специальным рейсом из Цюриха.

В сентябре издание De Volkskrant со ссылкой на премьер-министра страны Дика Схофа также сообщило, что Нидерланды изучат возможность отправки на родину украинских мужчин призывного возраста. По состоянию на ноябрь прошлого года в стране проживали почти 19 000 мужчин с Украины призывного возраста, отмечает издание. Всего в муниципалитетах Нидерландов зарегистрировано почти 39 000 украинцев и более 63 000 украинок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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