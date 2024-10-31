Захарова о высылке украинцев из Швейцарии: «сломали и бросили»
Швейцария недобросовестно отнеслась к украинцам, возобновив практику по высылке обратно на родину тех из них, кто совершил преступления на территории конфедерации. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Поигрались в Украину, сломали и бросили. Несите новую молодую демократию. На растерзание золотого миллиарда», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее в октябре газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на швейцарский Госсекретариат по миграции писала, что власти впервые вернулись к практике по высылке обратно на Украину ее граждан, совершивших преступления на территории конфедерации. По данным издания, три человека уже были отправлены на родину специальным рейсом из Цюриха.
В сентябре издание De Volkskrant со ссылкой на премьер-министра страны Дика Схофа также сообщило, что Нидерланды изучат возможность отправки на родину украинских мужчин призывного возраста. По состоянию на ноябрь прошлого года в стране проживали почти 19 000 мужчин с Украины призывного возраста, отмечает издание. Всего в муниципалитетах Нидерландов зарегистрировано почти 39 000 украинцев и более 63 000 украинок.