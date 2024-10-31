Захарова о высылке украинцев из Швейцарии: «сломали и бросили»

В сентябре издание De Volkskrant со ссылкой на премьер-министра страны Дика Схофа также сообщило, что Нидерланды изучат возможность отправки на родину украинских мужчин призывного возраста. По состоянию на ноябрь прошлого года в стране проживали почти 19 000 мужчин с Украины призывного возраста, отмечает издание. Всего в муниципалитетах Нидерландов зарегистрировано почти 39 000 украинцев и более 63 000 украинок.