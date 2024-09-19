Нидерланды изучат возможность отправки украинских уклонистов на родину
Нидерланды изучат возможность отправки на родину украинских мужчин призывного возраста, сообщил премьер-министр страны Дик Схоф. Его слова передает издание De Volkskrant.
Премьер Нидерландов пообещал рассмотреть способы, с помощью которых можно было бы побудить украинских призывников вернуться на родину. Схоф отметил необходимость быть «чрезвычайно осторожным» в случае такого принуждения.
De Volkskrant со ссылкой на данные Национального бюро статистики сообщает, что по состоянию на ноябрь прошлого года в стране проживали почти 19 000 мужчин с Украины призывного возраста. Всего в муниципалитетах Нидерландов зарегистрировано почти 39 000 украинцев и более 63 000 украинок.
1 апреля Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации. 16 апреля закон подписал президент страны Владимир Зеленский. Основное содержание документа – ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Законопроект предусматривает передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов.
Военное положение и мобилизация на Украине введены после начала боевых действий в феврале 2022 г. С тех пор они неоднократно продлевались.