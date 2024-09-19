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Нидерланды изучат возможность отправки украинских уклонистов на родину

Ведомости

Нидерланды изучат возможность отправки на родину украинских мужчин призывного возраста, сообщил премьер-министр страны Дик Схоф. Его слова передает издание De Volkskrant.

Премьер Нидерландов пообещал рассмотреть способы, с помощью которых можно было бы побудить украинских призывников вернуться на родину. Схоф отметил необходимость быть «чрезвычайно осторожным» в случае такого принуждения.

De Volkskrant со ссылкой на данные Национального бюро статистики сообщает, что по состоянию на ноябрь прошлого года в стране проживали почти 19 000 мужчин с Украины призывного возраста. Всего в муниципалитетах Нидерландов зарегистрировано почти 39 000 украинцев и более 63 000 украинок.

1 апреля Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации. 16 апреля закон подписал президент страны Владимир Зеленский. Основное содержание документа – ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Законопроект предусматривает передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов.

Военное положение и мобилизация на Украине введены после начала боевых действий в феврале 2022 г. С тех пор они неоднократно продлевались. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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