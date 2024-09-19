Нидерланды изучат возможность отправки украинских уклонистов на родину

De Volkskrant со ссылкой на данные Национального бюро статистики сообщает, что по состоянию на ноябрь прошлого года в стране проживали почти 19 000 мужчин с Украины призывного возраста. Всего в муниципалитетах Нидерландов зарегистрировано почти 39 000 украинцев и более 63 000 украинок.