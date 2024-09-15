Более 900 000 украинцев имеют экономическую бронь от мобилизации

«У нас сегодня более 900 000 человек в бизнесе забронировано. Это важный показатель. Мы понимаем, что можем предполагать еще большее количество забронированных в бизнесе, но при условии, чтобы была соблюдена полностью «математика» мобилизации», – уточнил Шмыгаль.