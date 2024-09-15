Более 900 000 украинцев имеют экономическую бронь от мобилизации
Экономическая бронь от мобилизации на Украине есть у более 900 000 человек. Правительство страны допускает увеличение этого числа, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает «Главком».
«У нас сегодня более 900 000 человек в бизнесе забронировано. Это важный показатель. Мы понимаем, что можем предполагать еще большее количество забронированных в бизнесе, но при условии, чтобы была соблюдена полностью «математика» мобилизации», – уточнил Шмыгаль.
11 апреля Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации. 16 апреля закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Основное содержание документа – ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Законопроект предусматривает передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов.
Военное положение и мобилизация на Украине были введены после начала боевых действий в феврале 2022 г. С тех пор они неоднократно продлевались. 8 мая Верховная рада Украины продлила действие военного положения и мобилизации еще на три месяца.
7 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский устроил атаку на Курскую область, чтобы отвлечь внимание граждан от продления всеобщей мобилизации в стране.