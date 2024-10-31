Германия закроет консульства Ирана после казни своего гражданина
Все консульства Ирана в Мюнхене, Гамбурге и во Франкфурте-на-Майне закроют после казни гражданина ФРГ Джамшида Шармахда, объявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок, пишет Taggeshau.
Закрытие консульств затронет 32 иранских дипломатов – они потеряют право на проживание и будут вынуждены покинуть ФРГ. Taggeshau отмечает, что реакция на казнь оказалась жестче, чем многие ожидали.
Шармахд являлся гражданином Германии и Ирана. Он был казнен 28 октября после того, как спецслужбы Ирана тайно вывезли его из Дубая в 2020 г. По версии иранской стороны, Шармахд был лидером оппозиционной группировки «Тондар». Организация выступает за монархический строй в Иране, который перестал существовать после революции 1979 г.
Иранские власти обвиняли «Тондар» в организации терактов и убийств в период с 2008 по 2010 г. Шармахд отрицал обвинения, но позже признался в преступлениях – на опубликованном иранскими спецслужбами видео с завязанными глазами.
В апреле этого года МИД ФРГ призвал своих граждан выехать из Ирана на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке. Это произошло после очередных сообщений о планируемых ударах по военными объектам Израиля со стороны Ирана.