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Германия закроет консульства Ирана после казни своего гражданина

Ведомости

Все консульства Ирана в Мюнхене, Гамбурге и во Франкфурте-на-Майне закроют после казни гражданина ФРГ Джамшида Шармахда, объявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок, пишет Taggeshau.

Закрытие консульств затронет 32 иранских дипломатов – они потеряют право на проживание и будут вынуждены покинуть ФРГ. Taggeshau отмечает, что реакция на казнь оказалась жестче, чем многие ожидали.

Шармахд являлся гражданином Германии и Ирана. Он был казнен 28 октября после того, как спецслужбы Ирана тайно вывезли его из Дубая в 2020 г. По версии иранской стороны, Шармахд был лидером оппозиционной группировки «Тондар». Организация выступает за монархический строй в Иране, который перестал существовать после революции 1979 г.

Иранские власти обвиняли «Тондар» в организации терактов и убийств в период с 2008 по 2010 г. Шармахд отрицал обвинения, но позже признался в преступлениях – на опубликованном иранскими спецслужбами видео с завязанными глазами.

В апреле этого года МИД ФРГ призвал своих граждан выехать из Ирана на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке. Это произошло после очередных сообщений о планируемых ударах по военными объектам Израиля со стороны Ирана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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