МИД ФРГ призвал своих граждан покинуть Иран
Министерство иностранных дел (МИД) Германии призвало своих граждан выехать из Ирана на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке, пишет ТАСС.
Отмечается, что дипведомство совместно с партнерами работает, чтобы не допустить эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Граждан ФРГ, находящихся в регионе, в МИДе призвали обратить внимание на инструкции по безопасности.
«Актуально предостережение о поездках в Иран, Израиль и на палестинские территории», – говорится в публикации дипведомства.
12 апреля телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил о предупреждении США о том, что Иран может ударить по военными объектам Израиля «более чем 100 беспилотниками и десятками ракет» 12 апреля.
В этот же день Axios со ссылкой на источник сообщил, что министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан в телефонном разговоре с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок заявил, что Тегеран собирается ответить на атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске, но сделает это адекватно и ограниченно.
Министр обороны Израиля Йоав Галант после встречи с главой Центрального командования вооруженных сил США генералом Майклом Куриллой заявил, что страна готова защитить себя на земле и в воздухе в тесном сотрудничестве с партнерами.
1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. В результате атаки здание было полностью разрушено, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.
Иран пообещал ответить Израилю, а Израиль, в свою очередь, пообещал нанести ответный удар в случае атаки Тегерана. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что ответный удар Ирана неизбежен, это вопрос времени. Ответная атака, по оценкам агентства, будет означать значительное расширение конфликта на Ближнем Востоке. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уточнил, что США считают потенциальную угрозу со стороны Ирана реальной.