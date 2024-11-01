Южная Корея ввела санкции против граждан и юрлиц КНДР из-за запуска ракеты
Сеул ввел санкции в отношении 11 граждан Северной Кореи и четырех юридических лиц, сообщает агентство Yonhap. Это произошло в ответ на последний запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.
Министерство иностранных дел Южной Кореи утверждает, что лица, против которых введены ограничения, подозреваются в причастности к экспорту оружия КНДР и связанных с ними товаров. Среди физлиц, которых коснулись санкции, – дипломат Чхве Чхоль Мин, работающий в посольстве КНДР в Китае.
Под ограничения попали компании Tongbang Construction, Patisen SA, Kumrung Company и EMG Universal Auto. Утверждается, что они якобы причастны к отправке северокорейских рабочих за границу. В соответствии с резолюциями Совбеза ООН по санкциям, странам – членам организации запрещено продавать и передавать Пхеньяну товары, которые могут быть использованы для разработки оружия.
До этого власти КНДР сообщили о запуске новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19». Согласно информации минобороны Японии, запущенная КНДР ракета находилась в полете 86 минут и за это время поднялась на максимальную высоту более 7000 км. Преодолев расстояние в 1000 км, она упала примерно в 200 км к западу от японского острова Окусири вблизи острова Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии.