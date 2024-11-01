Южная Корея ввела санкции против граждан и юрлиц КНДР из-за запуска ракеты

До этого власти КНДР сообщили о запуске новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19». Согласно информации минобороны Японии, запущенная КНДР ракета находилась в полете 86 минут и за это время поднялась на максимальную высоту более 7000 км. Преодолев расстояние в 1000 км, она упала примерно в 200 км к западу от японского острова Окусири вблизи острова Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии.