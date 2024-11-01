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Южная Корея ввела санкции против граждан и юрлиц КНДР из-за запуска ракеты

Ведомости

Сеул ввел санкции в отношении 11 граждан Северной Кореи и четырех юридических лиц, сообщает агентство Yonhap. Это произошло в ответ на последний запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.

Министерство иностранных дел Южной Кореи утверждает, что лица, против которых введены ограничения, подозреваются в причастности к экспорту оружия КНДР и связанных с ними товаров. Среди физлиц, которых коснулись санкции, – дипломат Чхве Чхоль Мин, работающий в посольстве КНДР в Китае.

Под ограничения попали компании Tongbang Construction, Patisen SA, Kumrung Company и EMG Universal Auto. Утверждается, что они якобы причастны к отправке северокорейских рабочих за границу. В соответствии с резолюциями Совбеза ООН по санкциям, странам – членам организации запрещено продавать и передавать Пхеньяну товары, которые могут быть использованы для разработки оружия.

До этого власти КНДР сообщили о запуске новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19». Согласно информации минобороны Японии, запущенная КНДР ракета находилась в полете 86 минут и за это время поднялась на максимальную высоту более 7000 км. Преодолев расстояние в 1000 км, она упала примерно в 200 км к западу от японского острова Окусири вблизи острова Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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