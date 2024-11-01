Yonhap: КНДР сообщила о запуске новейшей баллистической ракеты «Хвасон-19»

Согласно информации минобороны Японии, запущенная КНДР ракета находилась в полете 86 минут и за это время поднялась на максимальную высоту более 7000 км. Преодолев рассстояние в 1000 км, она упала примерно в 200 км к западу от японского острова Окусири вблизи острова Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ракеты демонстрирует «противодействие» страны своим соперникам, которых он обвинил в эскалации региональной ситуации.