Yonhap: КНДР сообщила о запуске новейшей баллистической ракеты «Хвасон-19»
Власти КНДР сообщили о запуске новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19», сообщает Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).
Согласно информации минобороны Японии, запущенная КНДР ракета находилась в полете 86 минут и за это время поднялась на максимальную высоту более 7000 км. Преодолев рассстояние в 1000 км, она упала примерно в 200 км к западу от японского острова Окусири вблизи острова Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ракеты демонстрирует «противодействие» страны своим соперникам, которых он обвинил в эскалации региональной ситуации.
31 октября Yonhap сообщило, что Южная Корея и США проведут учения в ответ на пуск баллистической ракеты КНДР. В южнокорейском комитете начальников штабов предположили, что Северная Корея стремится «получить рычаги влияния перед президентскими выборами в США». Прошлый запуск баллистических ракет состоялся в середине сентября. Тогда КНДР запустила две ракеты, они могли упасть за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Агентство NHK отмечало, что это 11-й запуск баллистической ракеты или «потенциальной баллистической ракеты» с территории КНДР в этом году. Японское минобороны заявило, что действия КНДР, «в том числе неоднократные запуски», угрожают миру и безопасности страны и международного сообщества.