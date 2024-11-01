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Путин встретится с главой Хакасии 1 ноября

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин проведет рабочую встречу с главой Хакасии Валентином Коноваловым. Она состоится 1 ноября в Кремле. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сегодня идут рабочие встречи, продолжит и региональной проблематикой сегодня заниматься президент. У него будет с докладом глава Хакасии Валентин Коновалов», – сказал он.

Коновалов был избран на пост главы Хакасии в 2018 г., обойдя в первом туре действующего губернатора Виктора Зимина, который шел от «Единой России». За несколько дней до второго тура Зимин с выборов снялся, а затем – другие кандидаты. В том же году по итогам выборов у Коновалова состоялась одна коллективная встреча с президентом. В 2023 г. Коновалов был переизбран на пост главы Хакасии. Тогда также состоялась одна дистантная коллективная встреча с Путиным.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов говорил «Ведомостям», что индивидуальные встречи с Путиным главам регионов не гарантированы. У многих из них их не было после того, как началась пандемия, а у кого-то и дольше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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