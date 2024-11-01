Путин встретится с главой Хакасии 1 ноября
Президент РФ Владимир Путин проведет рабочую встречу с главой Хакасии Валентином Коноваловым. Она состоится 1 ноября в Кремле. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сегодня идут рабочие встречи, продолжит и региональной проблематикой сегодня заниматься президент. У него будет с докладом глава Хакасии Валентин Коновалов», – сказал он.
Коновалов был избран на пост главы Хакасии в 2018 г., обойдя в первом туре действующего губернатора Виктора Зимина, который шел от «Единой России». За несколько дней до второго тура Зимин с выборов снялся, а затем – другие кандидаты. В том же году по итогам выборов у Коновалова состоялась одна коллективная встреча с президентом. В 2023 г. Коновалов был переизбран на пост главы Хакасии. Тогда также состоялась одна дистантная коллективная встреча с Путиным.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов говорил «Ведомостям», что индивидуальные встречи с Путиным главам регионов не гарантированы. У многих из них их не было после того, как началась пандемия, а у кого-то и дольше.